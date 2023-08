Theo lời kể của người chồng, thấy em gái bị vợ chồng chủ shop hành hung ngay tại nhà, người chị chồng tiến đến can ngăn. Tuy nhiên, người này đã bị chồng chủ shop đạp thẳng vào bụng, dẫn đến đau đớn phải nhập viện trong đêm.

Người vợ phải nhập viện khi đang mang thai con đầu lòng. Ảnh: VTC News

Cụ thể, theo lời chia sẻ cùng anh T. (chồng người phụ nữ mang bầu), cho đến sáng 14/8, vợ của T. vẫn còn đau ở bụng, đang nằm chờ kết quả xét nghiệm tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Vĩnh Phúc. 'Từ lúc xảy ra sự việc, phía vợ chồng chủ shop không có một lời xin lỗi, còn đăng nội dung huênh hoang trên Facebook. Mình sẽ nhờ đến pháp luật giải quyết' - người chồng cho biết thêm.

Em gái T bị vợ chồng chủ shop hành hung chảy máu mũi. Ảnh: VTC News

Cũng theo thông tin từ báo Công an trước đó, mạng xã hội xuất hiện 1 đoạn clip khiến cư dân mạng vô cùng bức xúc. Trong đoạn clip ghi trên, người đàn ông tên Trần Văn Nghiệp liên tiếp tát vào mặt chị N.T.Y.N. khiến cô này loạng choạng bước xuống sân. Không dừng lại, người phụ nữ được cho là vợ của Nghiệp lao vào túm tóc N.T.Y.N. và xảy ra giằng co. Lúc này, có hai phụ nữ khác là bà Hường và con gái lớn của bà là chị N.T.L (SN 2001) đang mang thai đứa con trong bụng vào can ngăn.

Khi chị N.T.L – con gái lớn bà Hường đang mang bầu dùng điện thoại để quay lại cảnh em gái mình bị vợ chồng Nghiệp hành hung thì người này đá thẳng vào bụng bầu khiến chị L. ngã xuống đất, chảy máu. Chị L. sau đó đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Sự việc gây náo loạn tại con hẻm nhỏ. Tuy nhiên, do Nghiệp mang theo dao và lúc này cổng nhà bà Hường đã khóa phía trong nên những người dân bên cạnh không thể vào can ngăn.

Clip cũng cho thấy, sau khi nhiều người dân kéo đến đứng ngoài cổng nhà bà Hường phẫn nộ trước hành vi đánh người, thì Nghiệp cầm theo con dao đi lại trong sân nhà bà Hường liên tục có dấu hiệu tỏ thái độ thách thức.

Nhận tin báo, công an và chính quyền địa phương đã có mặt can thiệp, đưa những người liên quan về trụ sở làm việc. Tuy nhiên, số điện thoại của shop thời trang bị tố hành hung luôn trong tình trạng không liên lạc được. Fanpage công khai đã bị khoá không thể truy cập.