Theo thông tin từ báo Thanh niên, chị Trần Thị Huy (28 tuổi, ngụ xã Diễn Kỷ, H.Diễn Châu, Nghệ An) chìm trong tuyệt vọng khi hay tin chồng chị là anh Nguyễn Văn Ước (31 tuổi), được thông báo là một trong số 4 nạn nhân người Việt tử vong trong khu nhà Bismark House Mill ở thị trấn Oldham, Manchester, (Vương quốc Anh).

Đôi mắt đỏ hoe, chị Huy cho biết, năm 2016, khi đứa con thứ hai của vợ chồng chị mới ra đời được vài tháng, anh Ước chia tay người thân sang Nga để lao động. Đầu năm 2017, anh Ước gọi điện về thông báo đã sang Anh. "6 năm qua, thu nhập của chồng em không ổn định, tiền gửi về cũng thất thường, có thời gian thất nghiệp", chị Huy kể.

Cụ thể, một người xưng là cảnh sát vùng Manchester (Anh) đã gọi điện thông tin cho chị Huy vào ngày 13/8. Người này thông báo tin buồn dựa trên phân tích dấu vân tay từ một phần thi thể được thu thập từ hiện trường trùng khớp với dấu vân tay trên giấy tờ tùy thân của anh Ước. Người này cho biết, cơ quan chức năng Anh sẽ tiếp tục phân tích AND để xác định thêm.

Chị Huy nhận được điện thoại của chồng lần cuối là đêm 6/5. Anh Ước nói đang làm trong một khu nhà ở thị trấn Oldham. Cảm nhận được sức khỏe của chồng có phần sa sút, chị Huy hỏi thì anh Ước nói công việc vất vả, ít khi được ra ngoài và trấn an chị Huy cứ yên tâm.

Một ngày sau, ngày 7/5, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại khu nhà bỏ hoang Bismark House Mill ở thị trấn Oldham. Khi đọc thông tin về vụ cháy này, chị Huy linh cảm chuyện không lành nên gọi điện cho chồng thì không kết nối được.

Đội tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường vụ cháy ở Oldham - Ảnh: Manchester Evening News

Trước đó, theo thông tin từ VNExpress, vào sáng ngày 7/5, đám cháy bùng phát tại xưởng gỗ Bismark House. Thời điểm hỏa hoạn, cảnh sát tin rằng không có ai ở bên trong. Nhưng tới 21/7, cảnh sát nhận được cuộc gọi thông báo về 4 người Việt mất tích và "có thể liên quan đến vụ cháy". Hai ngày sau, công nhân phá dỡ nhà máy Bismark House, phát hiện các thi thể tại hiện trường.

Cảnh sát vùng Manchester hôm 5/8 công bố danh tính 4 người Việt có khả năng liên quan vụ cháy ở Bismark House gồm Chu Van Cuong (39 tuổi), Nguyen Van Uoc (31 tuổi), Nguyen Van Duong (29 tuổi) và Le Thanh Nam (21 tuổi).

Trong thông cáo ngày 27/7, Bộ Ngoại giao cho biết Đại sứ quán Việt Nam tại Anh đã làm việc với cảnh sát Manchester về quy trình và biện pháp hỗ trợ xác minh nhân thân, quốc tịch nạn nhân, đồng thời liên hệ với các đầu mối trong cộng đồng người Việt sở tại để nắm thông tin về công dân Việt Nam nghi mất tích gần đây. Trường hợp xác nhận có nạn nhân là công dân Việt, nhà chức trách Việt Nam tại Anh sẽ triển khai biện pháp bảo hộ, xử lý hậu sự.