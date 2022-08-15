Đau thắt lòng hình ảnh người mẹ trong vụ cháy ở Ninh Thuận: Đôi tay vẫn ôm chặt, bảo vệ 2 con đến phút cuối cùng

Theo thông tin từ báo Thông tấn xã Việt Nam, sau 1 ngày nỗ lực tìm kiếm, đến 10 giờ ngày 14/8, lực lượng chức năng tỉnh Ninh Thuận đã tìm thấy thi thể của ba nạn nhân trong vụ cháy tại căn nhà số 4/17A, đường Trần Quốc Thảo, phường Đài Sơn, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, nhìn cơ quan chức năng đưa thi thể vợ con ra ngoài, anh Hùng gào khóc thảm thiết, lao vào bên trong nhìn mặt lần cuối rồi ngất xỉu, sau đó người thân phải đưa đi cấp cứu.

Các nạn nhân là ba mẹ con gồm: Chị Đặng Thị Hà (sinh năm 1989), Đặng Gia Bảo (sinh năm 2018) và Đặng Gia Long (sinh năm 2021). Lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, đưa tử thi về bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận để khám nghiệm, sau đó bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Ông Hội (cha anh Hùng) có mặt động viên con trai vượt qua nỗi đau quá lớn. Khi thi thể con dâu và 2 cháu nội được đưa ra, ông Hội đau đớn vô cùng nhưng cố gắng kìm nén cảm xúc, bình tâm để giữ người con trai ngất xỉu. Ông Hội tâm sự: "Từ ngày hôm qua, gia đình đã biết không còn phép màu gì nữa, vì đám cháy quá lớn. Nhưng khi đưa 3 mẹ con ra vẫn quá đau đớn!".

Anh Hùng gào khóc thảm thiết, lao vào bên trong nhìn mặt lần cuối rồi ngất xỉu - Ảnh: Vietnamnet

Theo chia sẻ của nhiều người dân xung quanh, họ nghe lính cứu hộ kể lại tìm thấy thi thể 3 mẹ con (mẹ 33 tuổi, con lớn 5 tuổi, con nhỏ 1 tuổi) trong đống đổ nát ở cuối nhà. Khi đó, thi thể người mẹ vẫn ôm chặt, bảo vệ 2 con.

Bà Nguyễn Lê Anh Thư, Phó Chủ tịch UBND phường Đài Sơn, xúc động cho biết: "Nghe anh em kể, khi tìm thấy thi thể chị Hà thì một tay chị bế con nhỏ trong nách, tay còn lại ôm con trai lớn đang bám chặt vào vai mẹ".

Nhiều đồ đạc đã bị thiêu rụi hoàn toàn - Ảnh: Báo Thông tấn xã Việt Nam

Vào chiều ngày 14/8, Đại tá Huỳnh Tấn Hạnh, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận để chia buồn cùng gia đình nạn nhân và hỗ trợ chi phí lo hậu sự.

Ngoài Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân TP Phan Rang - Tháp Chàm và nhiều nhà hảo tâm cũng đóng góp giúp đỡ. Đại diện gia đình nạn nhân gửi lời cảm ơn đến lực lượng công an, chính quyền địa phương, các ban ngành, đoàn thể, cá nhân đã hỗ trợ, chia sẻ mất mát của gia đình.