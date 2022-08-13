Vẫn chưa tìm thấy 3 mẹ con bị kẹt trong căn nhà cháy ở Ninh Thuận, cơ quan chức năng nói gì?

Xã hội 13/08/2022 21:20

Vụ 3 mẹ con xấu số bị mắc kẹt trong đám cháy ở Ninh Thuận, hiện vẫn chưa tìm thấy các nạn nhân.

Tối ngày 13/8, theo thông tin từ VietNamNet, Đại tá Huỳnh Cầm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận, cho biết lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy tung tích, dấu hiệu người mẹ 33 tuổi và hai con nhỏ (1 và 4 tuổi), bị kẹt trong căn nhà bốc cháy trên đường Trần Quốc Thảo, phường Đài Sơn.

Theo Đại tá Cầm, ngọn lửa đã được khống chế hoàn toàn. Tuy nhiên, hai bức tường của căn nhà này có kết cấu khá yếu, dễ ảnh hưởng đến các nhà xung quanh. Chiều nay, xe múc vào hiện trường, cùng với lực lượng chức năng sẽ tiến hành đào bới, làm theo kiểu "cuốn chiếu" từ ngoài vào trong, khơi đống đổ nát, để tìm kiếm dấu tích ba mẹ con bị kẹt trong.

"Anh em vừa tìm kiếm người, nhưng cũng phải cẩn trọng để đảm bảo an toàn xung quanh" - Đại tá Cầm nói.

Vẫn chưa tìm thấy 3 mẹ con bị kẹt trong căn nhà cháy ở Ninh Thuận, cơ quan chức năng nói gì? - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra hỏa hoạn ở Ninh Thuận, ba mẹ con bị mắc kẹt trong đám cháy - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Giao Thông, Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết, vào lúc 9h30 sáng cùng ngày, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn nhận được thông tin có xảy ra cháy tại số nhà 4/17A, Trần Quốc Thảo, phường Đài Sơn, TP Phan Rang - Tháp Chàm.

Nhận định vụ cháy có tính chất phức tạp, trực tiếp lãnh đạo Công an tỉnh đã xuống hiện trường chỉ đạo dập lửa, chữa cháy không để cháy lan sang khu vực dân cư. Đồng thời tìm kiếm những người còn mắc kẹt bên trong đám cháy.

Vẫn chưa tìm thấy 3 mẹ con bị kẹt trong căn nhà cháy ở Ninh Thuận, cơ quan chức năng nói gì? - Ảnh 2
Xe múc được huy động để phá căn nhà tìm kiếm 3 mẹ con mắc kẹt bên trong - Ảnh: báo Giao Thông 

Công an tỉnh đã huy động hơn 100 chiến sĩ, 7 xe chữa cháy đến hiện trường dập lửa và điều động xe cứu thương đến hiện trường.

Qua xác minh ban đầu, thời điểm cháy trong nhà có 4 người gồm: Đặng Đình Hùng (38 tuổi) cùng vợ Đặng Thị Hà (33 tuổi) cùng hai con Đặng Gia Bảo (4 tuổi) và Đặng Gia Long (1 tuổi) có hộ khẩu thường trú Hà Đông, Hà Nội cùng tạm trú tại địa chỉ nêu trên.

Trưa cùng ngày lực lượng cứu hộ đã đưa được ông Hùng ra ngoài, còn lại vợ và 2 cháu bé vẫn chưa tìm thấy.

Vụ 3 mẹ con nghi bị mắc kẹt trong đám cháy ở Ninh Thuận: Dùng xe múc phá nhà khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân

Vụ 3 mẹ con nghi bị mắc kẹt trong đám cháy ở Ninh Thuận: Dùng xe múc phá nhà khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân

Lực lượng chức năng tỉnh Ninh Thuận huy động xe múc đến hiện trường để phá căn nhà bị cháy nhằm tìm kiếm 3 mẹ con nghi bị mắc kẹt bên trong.

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