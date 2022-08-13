Vụ 3 mẹ con nghi bị mắc kẹt trong đám cháy ở Ninh Thuận: Dùng xe múc phá nhà khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân

Xã hội 13/08/2022 17:34

Lực lượng chức năng tỉnh Ninh Thuận huy động xe múc đến hiện trường để phá căn nhà bị cháy nhằm tìm kiếm 3 mẹ con nghi bị mắc kẹt bên trong.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, chiều ngày 13/8, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy- Cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết đã cơ bản khống chế được đám cháy tại nhà ông Đặng Đình Hùng (38 tuổi, ở phường Đài Sơn, TP Phan Rang – Tháp Chàm).

Hiện cơ quan chức năng đang điều xe múc đến tìm kiếm ba nạn nhân nghi mắc kẹt trong đám cháy.

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy đám cháy cơ bản đã được khống chế. Tuy nhiên, bên trong ngôi nhà đã bị cháy đen. Trần, tường nhà có dấu hiệu đổ sụp nên việc tìm kiếm các nạn nhân còn gặp nhiều khó khăn. Lực lượng cứu hộ đã điều xe múc dến phá dỡ ngôi để tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân nghi mắc kẹt bên trong.

Hiện công tác tìm kiếm đang được tiến hành khẩn trương.

Vụ 3 mẹ con nghi bị mắc kẹt trong đám cháy ở Ninh Thuận: Dùng xe múc phá nhà khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân - Ảnh 1
Dùng xe múc tìm kiếm các nạn nhân nghi mắc kẹt - Ảnh: báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, người dân địa phương cho hay, đây là căn nhà của vợ chồng ông Đặng Đình Hùng (38 tuổi) và bà Đặng Thị Hà (33 tuổi) cùng 2 người con trai (bé lớn 4 tuổi và bé nhỏ 1 tuổi) sinh sống. Căn nhà này được xây dựng cách đây khoảng 2 năm. Vợ chồng ông Hùng chuyên mua bán đồ gia dụng nên bên trong căn nhà chất nhiều đồ nhựa.

Ông Đặng Đình Hùng xác nhận, khi đám cháy xảy ra, vợ và 2 người con của ông đang ở trong nhà.

Khi ngọn lửa bốc cháy, ông Hùng đi giao hàng; còn bà Hà cùng 2 người con mắc kẹt trong căn nhà. Đến khoảng 12 giờ 30 cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt nhưng lực lượng cứu hộ chưa thể tiếp cận được hiện trường bên trong vì căn nhà bị đổ sụp nhiều bức tường.

Vụ 3 mẹ con nghi bị mắc kẹt trong đám cháy ở Ninh Thuận: Dùng xe múc phá nhà khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân - Ảnh 2
Hiện trường vụ việc - Ảnh: báo Thanh Niên

Theo một cán bộ lãnh đạo UBND TP.Phan Rang - Tháp Chàm, sau khi dập tắt ngọn lửa, căn nhà có nguy cơ bị sụp đổ nên lực lượng chức năng phải huy động xe múc phá căn nhà mới tiếp cận được bên trong.

Do căn nhà bị cháy nằm trong khu dân cư nên việc đập phá rất khó khăn, có thể kéo dài thời gian.

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