An Giang: Cha nhẫn tâm châm lửa đốt nhà cháy rụi vì con không chịu vay tiền trả nợ

Yêu cầu con gái vay tiền cho mình trả nợ nhưng không được, Lương Bá Tuấn (ngụ An Giang) đổ xăng rồi bật quẹt gas châm lửa đốt nhà và bỏ đi.

Theo thông tin từ báo Thanh niên, vào sáng ngày 13/8/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Lương Bá Tuấn (SN 1980), cư trú ấp An Long, xã An Thạnh Trung, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang về tội "Hủy hoại tài sản".

Cơ quan điều tra cho biết, khoảng 11h ngày 27/7/2022, sau khi đi uống rượu về đến nhà thì Lương Bá Tuấn và con gái ruột là Lương Thị Thanh Nhung (SN 2003) xảy ra mâu thuẫn do Nhung không chịu vay tiền cho Tuấn trả nợ.

Công an H.Chợ Mới lấy lời khai của Lương Bá Tuấn - Ảnh: Báo Công an TP.HCM

Trong cơn bực tức, Tuấn vào nhà lấy chai xăng khoảng 250ml đã mua trước đó, sau đó đi ra gian nhà sau đến giường ngủ của Nhung thì Tuấn đổ xăng rồi bật quẹt gas châm lửa đốt nhà, rồi bỏ đi.

Thấy lửa bốc cháy, lúc này Nhung đang ở nhà sau chạy ra nhà trước đưa bà Trần Thị Ngọc (là mẹ ruột Tuấn) cùng chạy ra khỏi nhà, đồng thời tri hô cho mọi người xung quanh biết để giúp chữa cháy.

Phát hiện đám cháy, lực lượng Công an xã An Thạnh Trung phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành chữa cháy, đến gần 12h cùng ngày thì đã dập tắt được đám cháy.

Tức giận việc con gái không vay tiền cho mình trả nợ, Tuấn đã tưới xăng vào giường ngủ của con rồi châm lửa đốt - Ảnh: Báo Thanh niên

Theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, hậu quả đám cháy đã thiêu rụi căn nhà của Tuấn cùng nhiều tài sản có giá trị. Riêng, Lương Bá Tuấn sau khi sự việc xảy ra đã đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện tại vụ việc đang được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới tiếp tục điều tra làm rõ.

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