Vụ bé gái bị lột đồ, treo trên trần nhà đánh đập: Người bố khai gì ở cơ quan điều tra?

Xã hội 07/08/2022 13:38

Liên quan đến vụ bé gái 11 tuổi ở Hà Tĩnh bị bố bạo hành dã man, mới đây, bố nạn nhân đã đến làm việc với cơ quan chức năng và khai nhận về vụ việc.

Trưa 7-8, trao đổi với báo Người Lao Động qua điện thoại, ông Hoàng Văn Hà, Chủ tịch UBND xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết sau khi ra trình diện cơ quan chức năng và làm việc với chính quyền địa phương ông Nguyễn Văn Thắng (SN 1988, ngụ Nam Mới, xã Cương Gián), đã thành thật thừa nhận mọi hành vi bạo hành con gái 11 tuổi gây xôn xao dự luận của mình.

"Sau khi tìm hiểu sự việc và cùng với những gì anh Thắng khai báo chúng tôi cũng đã nắm bắt được cụ thể sự việc. Nguyên nhân chủ yếu là do 2 cháu là con của anh Thắng mãi chơi, không lo học hành, giúp đỡ bố chăm lo nhà cửa khi mẹ vắng nhà, nên trong lúc nóng giận cộng với việc hôm đó anh Thắng có đi uống rượu về nên mới dẫn đến hành động nông nỗi trên" - ông Hà cho biết.

Cũng theo vị lãnh đạo xã này, hoàn cảnh gia đình anh Thắng cũng khá khó khăn, vì thế nên người vợ phải sang Đài Loan làm ăn kiếm tiền về phụ chồng lo cho con cái. Còn anh Thắng ngoài ở nhà lo cho các con những lúc rảnh rỗi thường xin theo các thuyền đánh cá của ngư dân trong xã để kiếm thêm thu nhập. Bình thường, anh Thắng cũng không phải là người nghiện ngập rượu chè gì hết.

Vụ bé gái bị lột đồ, treo trên trần nhà đánh đập: Người bố khai gì ở cơ quan điều tra? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin từ Zing News, trước đó, sáng ngày 6/8, Công an huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, đang làm việc với những người liên quan trong vụ cháu bé N.T.B.N. bị bố bắt lột quần áo, trói tay treo lên xà nhà rồi dùng roi đánh vào người. Người bố có hành vi đánh đập con gái cũng đã lên làm việc với cơ quan chức năng.

Ông Hoàng Văn Hà, Chủ tịch UBND xã Cương Gián, cho biết cháu N. là con thứ 2 trong gia đình 3 anh em. Hoàn cảnh gia đình này khá khó khăn. Hơn một năm trước, mẹ N. đi xuất khẩu lao động, để lại 3 người con cho chồng là Nguyễn Văn T. (38 tuổi), chăm sóc. Các con của T. thường đến nhà ông bà nội, bác và người thân cạnh đó để chơi.

“T. làm nghề đánh cá trên biển nên công việc, thu nhập không ổn định. Người dân địa phương cũng nói T. hay uống rượu bia, quát mắng con, còn việc có thường xuyên đánh các con như sự việc vừa xảy ra hay không thì xã rất khó nắm” -  ông Hà thông tin.

Vụ bé gái bị lột đồ, treo trên trần nhà đánh đập: Người bố khai gì ở cơ quan điều tra? - Ảnh 2
Bé gái bị bạo hành dã man  - Ảnh: Internet

Trong khi đó, một người thân của cháu N. nói rằng đây không phải là lần đầu T. đánh đập các con.

Theo người này, nhiều lần say rượu, T. đều đánh con. Nhưng khi mọi người hai bên nội, ngoại can ngăn, khuyên nhủ bỏ rượu, T. bỏ ngoài tai và nói: "Con tôi, tôi dạy".

"Có hôm nửa đêm, các cháu chạy sang nhà xin lánh nạn vì bị bố đánh. Nhìn các cháu mà thương, không biết phải làm thế nào" -  người thân nạn nhân chia sẻ.

Theo xác minh của cơ quan chức năng, tối 27/7, bé N. đến nhà người thân ở cạnh nhà chơi rồi ngủ qua đêm, song không xin phép bố. Đến trưa 28/7, lúc về nhà, N. bị ông T. bắt cởi hết quần áo rồi dùng áo quấn quanh tay, buộc dây thừng treo lên xà nhà.

Người bố sau đó còn dùng roi đánh vào mông con gái 3-4 cái. Trong lúc “dạy con”, T. đưa điện thoại cho con trai 12 tuổi quay lại video và dặn không cho ai xem.

Sau khi sự việc được phát hiện, Công an huyện Nghi Xuân đã triệu tập T. lên làm việc song người này không có mặt tại nơi cư trú. Riêng cháu N. cũng được chăm sóc và cùng người thân đến trụ sở Công an xã Cương Gián phối hợp làm rõ nguyên nhân sự việ

Hiện, sự việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

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