Thắng (34 tuổi) thường xuyên say xỉn và mỗi lần có "ma men" trong người, gã đàn ông lại trút cơn thịnh nộ lên các con.

Ngày 6/8, theo thông tin từ báo Đại Đoàn Kết, một số người dân sinh sống tại thôn Nam Mới (xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) hàng xóm của cháu N.T.B.N. (10 tuổi) cho biết, bố của cháu là Nguyễn Văn Thắng (34 tuổi) làm nghề đánh bắt thuỷ hải sản, anh này thường xuyên uống rượu và hay mâu thuẫn với người dân xung quanh. Nhiều lần, hàng xóm nghe thấy tiếng quát mắng và tiếng la hét của trẻ con từ trong nhà của Thắng.

Báo Đại Đoàn Kết cho biết thêm, gia đình và người thân cũng đã từng ngăn cản, khuyên nhủ và người đàn ông này cũng đã hứa sẽ không như vậy nữa, tuy nhiên sau đó mọi việc vẫn cứ lặp lại. “Mỗi khi rượu say, chúng tôi khuyên nhủ thì Thắng nói: “con tôi, tôi dạy” nên không ai nói được gì. Anh trai của cháu N. cũng nhiều lần bị đánh, có những hôm nửa đêm, anh em cháu chạy đến nhà tôi xin ngủ nhờ vì sợ bị bố đánh”, một người thân của cháu N. nói.

Đoạn clip dài 4 phút ghi lại cảnh người cha treo con gái lên trần nhà, lột quần áo rồi dùng roi đánh khiến dư luận bức xúc. Ảnh: NLĐ Trước đó, thông tin từ Zing.vn cho biết, chiều 5/8, Công an huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, tiến hành điều tra, làm việc với người liên quan trong vụ một bé gái không mặc quần áo, bị trói treo lên xà nhà, bên cạnh là người đàn ông dùng roi đánh đập như clip đăng tải trên mạng xã hội. Công an sở tại ban đầu cũng xác định được bé gái trong đoạn clip N.T.B.N. (10 tuổi, trú thôn Nam Mới, xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân). Theo cơ quan chức năng, tối 27/7, bé N. đến nhà người thân ở cùng xã chơi rồi ngủ qua đêm, song không xin phép bố là Nguyễn Văn Thắng (34 tuổi). Đến trưa 28/7, lúc về nhà, N. bị ông Thắng bắt cởi hết quần áo rồi dùng áo quấn quanh tay, buộc dây thừng treo lên xà nhà. Người bố sau đó còn dùng roi đánh và mông con gái 3-4 cái. Trong lúc “dạy con”, Thắng còn đưa điện thoại cho con trai 12 tuổi quay lại video và dặn không cho ai xem. Sau khi được bố thả ra, N. cùng anh trai đến nhà bà ngoại ở xã Xuân Liên (huyện Nghi Xuân) chơi. Tại đây, người cậu phát hiện sự việc cháu gái bị Thắng đánh qua điện thoại cháu mang theo nên đã quay lại clip. Công an huyện Nghi Xuân sau đó triệu tập Thắng lên làm việc song người này không có mặt tại nơi cư trú. Riêng cháu N. hiện được chăm sóc tại trụ sở Công an xã Cương Gián, tâm lý đã ổn định.

Bé gái 6 tuổi bị cởi quần áo, trói tay treo lên trần nhà đánh đập Đoạn clip ghi lại cảnh bé gái tại huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh bị trói 2 tay treo lên trần nhà đánh đập đang khiến dư luận địa phương dậy sóng.

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