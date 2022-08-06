Vụ 'bé gái bị bố treo lên trần nhà đánh đập dã man': Hàng xóm kể về những lần nghe tiếng la hét của gã đàn ông

Xã hội 06/08/2022 09:31

Thắng (34 tuổi) thường xuyên say xỉn và mỗi lần có "ma men" trong người, gã đàn ông lại trút cơn thịnh nộ lên các con.

Ngày 6/8, theo thông tin từ báo Đại Đoàn Kết, một số người dân sinh sống tại thôn Nam Mới (xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) hàng xóm của cháu N.T.B.N. (10 tuổi) cho biết, bố của cháu là Nguyễn Văn Thắng (34 tuổi) làm nghề đánh bắt thuỷ hải sản, anh này thường xuyên uống rượu và hay mâu thuẫn với người dân xung quanh.

Nhiều lần, hàng xóm nghe thấy tiếng quát mắng và tiếng la hét của trẻ con từ trong nhà của Thắng.

Báo Đại Đoàn Kết cho biết thêm, gia đình và người thân cũng đã từng ngăn cản, khuyên nhủ và người đàn ông này cũng đã hứa sẽ không như vậy nữa, tuy nhiên sau đó mọi việc vẫn cứ lặp lại.

“Mỗi khi rượu say, chúng tôi khuyên nhủ thì Thắng nói: “con tôi, tôi dạy” nên không ai nói được gì. Anh trai của cháu N. cũng nhiều lần bị đánh, có những hôm nửa đêm, anh em cháu chạy đến nhà tôi xin ngủ nhờ vì sợ bị bố đánh”, một người thân của cháu N. nói.

Vụ 'bé gái bị bố treo lên trần nhà đánh đập dã man': Hàng xóm kể về những lần nghe tiếng la hét của gã đàn ông - Ảnh 1
Đoạn clip dài 4 phút ghi lại cảnh người cha treo con gái lên trần nhà, lột quần áo rồi dùng roi đánh khiến dư luận bức xúc. Ảnh: NLĐ

Trước đó, thông tin từ Zing.vn cho biết, chiều 5/8, Công an huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, tiến hành điều tra, làm việc với người liên quan trong vụ một bé gái không mặc quần áo, bị trói treo lên xà nhà, bên cạnh là người đàn ông dùng roi đánh đập như clip đăng tải trên mạng xã hội.

Công an sở tại ban đầu cũng xác định được bé gái trong đoạn clip N.T.B.N. (10 tuổi, trú thôn Nam Mới, xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân).

Theo cơ quan chức năng, tối 27/7, bé N. đến nhà người thân ở cùng xã chơi rồi ngủ qua đêm, song không xin phép bố là Nguyễn Văn Thắng (34 tuổi).

Đến trưa 28/7, lúc về nhà, N. bị ông Thắng bắt cởi hết quần áo rồi dùng áo quấn quanh tay, buộc dây thừng treo lên xà nhà.

Người bố sau đó còn dùng roi đánh và mông con gái 3-4 cái. Trong lúc “dạy con”, Thắng còn đưa điện thoại cho con trai 12 tuổi quay lại video và dặn không cho ai xem.

Sau khi được bố thả ra, N. cùng anh trai đến nhà bà ngoại ở xã Xuân Liên (huyện Nghi Xuân) chơi. Tại đây, người cậu phát hiện sự việc cháu gái bị Thắng đánh qua điện thoại cháu mang theo nên đã quay lại clip.

Công an huyện Nghi Xuân sau đó triệu tập Thắng lên làm việc song người này không có mặt tại nơi cư trú. Riêng cháu N. hiện được chăm sóc tại trụ sở Công an xã Cương Gián, tâm lý đã ổn định.

Bé gái 6 tuổi bị cởi quần áo, trói tay treo lên trần nhà đánh đập

Bé gái 6 tuổi bị cởi quần áo, trói tay treo lên trần nhà đánh đập

Đoạn clip ghi lại cảnh bé gái tại huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh bị trói 2 tay treo lên trần nhà đánh đập đang khiến dư luận địa phương dậy sóng.

Xem thêm
Từ khóa:   Hà Tĩnh bé gái bị bạo hành bé gái bị treo trên trần nhà

TIN MỚI NHẤT

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Tâm sự 1 giờ 51 phút trước
Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Ngoại tình 2 giờ 21 phút trước
Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Tâm sự gia đình 2 giờ 51 phút trước
Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 3 giờ 21 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 3 giờ 51 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 4 giờ 17 phút trước
Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Tâm sự Eva 4 giờ 51 phút trước
Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 5 giờ 51 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 6 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 6 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?