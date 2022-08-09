Bố thiếu nữ 16 tuổi vẫn chưa 'hoàn hồn' khi con gái bị chính người họ hàng 14 tuổi ra tay sát hại, hiếp dâm tàn độc

Xã hội 09/08/2022 09:59

Hung thủ 14 tuổi giết hại, hiếp dâm thiếu nữ 16 tuổi có họ hàng với gia đình nạn nhân, được bố của thiếu nữ đối xử rất tốt từ nhỏ.

Liên quan đến vụ việc nữ sinh lớp 10 bị sát hại ở xã Suối Tọ, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La, trao đổi với báo Phụ nữ Việt Nam, anh Thào A Hoa (SN 1986, bố của nạn nhân) cho biết, từ ngày xảy ra sự việc cho đến nay, vợ chồng anh vẫn chưa hoàn hồn. Đây là cú sốc tinh thần lớn nhất trong cuộc đời mà anh chị phải nếm trải.

"Thời điểm xảy ra sự việc, vợ chồng tôi vẫn đang đi làm ở tỉnh Hưng Yên. Khoảng 5h sáng 24/7, em dâu tôi gọi điện thông báo cháu T. mất rồi. Tôi như rụng rời chân tay, vội vàng xin công ty nghỉ việc để sang đón vợ ở công ty khác, cùng nhau về quê... Về đến nhà đã quá trưa, khi đó họ hàng nội ngoại, hàng xóm có mặt rất đông, vợ tôi xuống xe còn không đi nổi. Lúc đó mọi người bảo con gái đang ở trong nhà, nhưng công an và các cơ quan chức năng đang phong tỏa hiện trường để làm công tác khám nghiệm, vợ chồng tôi chỉ biết đứng ngoài khóc", anh Hoa kể.

Bố thiếu nữ 16 tuổi vẫn chưa 'hoàn hồn' khi con gái bị chính người họ hàng 14 tuổi ra tay sát hại, hiếp dâm tàn độc - Ảnh 1
Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc - Ảnh: báo Lao động

Theo anh Hoa cho hay, nghi phạm gây án là người trong gia đình, mặc dù đối tượng mới 14 tuổi, nhưng xét về vai vế thì anh phải gọi đối tượng bằng chú. Con gái anh phải gọi bằng ông. Anh Hoa chua xót: "Em trai của ông nội tôi không có con nên đã nhận đối tượng này làm con nuôi từ khi hắn còn nhỏ. Ngay từ khi được nhận về nuôi, đối tượng vẫn thường hay sang nhà tôi chơi cùng các cháu. Thế mà, không ngờ hắn lại nỡ ra tay tàn độc với con gái tôi thế...".

Vợ chồng anh Hoa sinh được 3 người con. Con gái lớn năm nay 21 tuổi đã lập gia đình riêng, con trai thứ 2 vừa học xong cấp 3. Còn T. là út, vừa học hết lớp 10. "Hàng ngày con trai thứ 2 tôi đi làm nương với chú và ông nội, còn T. ở nhà lo cơm nước. Hôm xảy ra sự việc, anh trai về muộn nên ngủ luôn nhà ông nội, đến sáng hôm sau khi ông nội sang gọi T. thì phát hiện sự việc" - anh Hoa kể.

 

Bố thiếu nữ 16 tuổi vẫn chưa 'hoàn hồn' khi con gái bị chính người họ hàng 14 tuổi ra tay sát hại, hiếp dâm tàn độc - Ảnh 2
Nghi phạm và nạn nhân có mối quan hệ họ hàng - Ảnh: báo Phụ nữ Việt Nam

Trao đổi với báo Lao động, ông Thào A Ly - Chủ tịch UBND xã Suối Tọ, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La cho biết: "Theo lời kể của gia đình, rạng sáng ngày 24/7, ông nội sang gọi T. đi lên nương thì thấy cửa trước đóng, vòng sang cửa sau thấy mở, đi vào thì thấy cháu đã tử vong".

Theo vị lãnh đạo, gia đình cháu T. thuộc diện hộ nghèo, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Đêm xảy ra sự việc, bố mẹ T. vẫn đi làm ở Hưng Yên, anh trai thì lên nương giúp chú và ông bà nội, sau đó ngủ lại nên chỉ có mình T. ở nhà.

"Ngay sau khi nhận được thông tin, các lực lượng chức năng có mặt, phong tỏa hiện trường chờ công an đến làm việc. Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, thi thể T. đã được bàn giao lại cho gia đình để an táng theo phong tục địa phương" - ông Ly nói. 

Trước đó, vào ngày 23/7, tại bản Pắc Bẻ B, đối tượng Thào A Lềnh (SN 2008), trú tại bản Pắc Bẻ B, xã Suối Tọ, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La đã thực hiện hành vi giết người, hiếp dâm đối với nạn nhân là Thào Thị T. (SN 2006), trú cùng bản. 

Sau đó, ngày 25/7, Lềnh tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp tài sản là chiếc xe máy để bỏ trốn khỏi địa phương. Đến ngày 31/7, khi Lềnh đang lẩn trốn tại tiểu khu 6, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn thì bị tổ công tác Công an huyện Mai Sơn phát hiện, bắt giữ.

Hiện, Công an huyện Mai Sơn đã bàn giao đối tượng Thào A Lềnh cùng tang vật cho Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Sơn La để điều tra theo thẩm quyền.

Xót xa trước hoàn cảnh gia đình khó khăn của nữ sinh 16 tuổi bị hiếp dâm, sát hại oan ức ở Sơn La

Xót xa trước hoàn cảnh gia đình khó khăn của nữ sinh 16 tuổi bị hiếp dâm, sát hại oan ức ở Sơn La

Chủ tịch UBND xã Suối Tọ, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La cho biết gia cảnh của nạn nhân 16 tuổi vô cùng khó khăn.

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