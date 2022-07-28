Thương tâm bé gái 14 tuổi rơi xuống cống mất tích, em trai liều mình cứu chị nhưng bất thành

Xã hội 28/07/2022 17:26

Mới đây, Công an xã Việt Tiến, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng cho biết, đang phối hợp tích cực tìm kiếm một bé gái sinh năm 2008 rơi xuống cống thủy lợi Ba Đồng, em trai dù nhảy xuống cứu nhưng vẫn bất thành.

Theo thông tin từ báo Công An nhân dân chiều 27/7, Công an xã Việt Tiến nhận được thông tin về trường hợp bé gái sinh năm 2008 (trú tại thôn 4, xã Việt Tiến), rơi xuống khu vực cống Ba Đồng (thuộc địa bàn xã Trung Lập), cùng huyện Vĩnh Bảo. 

Một số nhân chứng cho biết chiều ngày 27/7 cháu gái ra khu vực cống chơi, vô tình bị ngã xuống. Sau khi cháu gái rơi xuống, em trai của cháu nhảy xuống cứu nhưng không được. Bé trai này sau đó được người dân đưa lên bờ, đưa đi cấp cứu.

Thương tâm bé gái 14 tuổi rơi xuống cống mất tích, em trai liều mình cứu chị nhưng bất thành - Ảnh 1
Hiện trường khu vực nơi bé gái 14 tuổi trượt té - Ảnh: Báo Giao Thông

Theo thông tin từ báo Giao Thông, ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo chính quyền địa phương, lực lượng cứu hộ của Công an xã Việt Tiến và lực lượng chức năng của các xã lân cận lập tức có mặt tại hiện trường, phối hợp tìm kiếm cháu gái.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa tìm được cháu.

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