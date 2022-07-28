Liên quan đến vụ em trai đâm chết người tình của chị ruột, mới đây nghi phạm đã đầu thú và khai nhận lý do dẫn đến hành vi của mình.

Theo thông tin từ Zing News ngày 28/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Tấn Lộc (30 tuổi, ở TP Trà Vinh) để điều tra về hành vi giết người.

Lộc ra đầu thú vào chiều 27/7. Lộc khai nhận có chị ruột chung sống như vợ chồng với Huỳnh Tuấn Anh (28 tuổi, ở TP Trà Vinh).

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Tuấn Anh thường xuyên cự cãi, đánh chị ruột của Lộc. Tối 26/7, Lộc nảy sinh ý định trả thù nên mang theo dao tìm đến phòng trọ của chị gái.

Lộc vừa đến nơi, phát hiện Tuấn Anh đang chạy xe máy từ khu trọ ra ngoài nên chặn đường. Lộc dùng dao đâm, chém nhiều nhát vào người Tuấn Anh. Sau khi thấy nạn nhân bỏ chạy và chảy nhiều máu, Lộc đã rời khỏi hiện trường. Tuấn Anh được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Đối tượng Lộc ra đầu thú sau khi gây án - Ảnh: Zing News

Theo nguồn tin từ báo Tuổi Trẻ sau khi gây án, Lộc đã bỏ trốn. Nhận tin báo, ban giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ liên quan nhanh chóng khám nghiệm hiện trường và truy bắt hung thủ gây án. Lộc biết không thể trốn thoát, nên ra đầu thú mong hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

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