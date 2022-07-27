TP.HCM: Xác định được nguyên nhân tử vong của thi thể bị trói tay chân trôi trên sông

Xã hội 27/07/2022 16:06

Liên quan đến vụ thi thể bị trói tay chân trôi trên sông, mới đây Công an TPHCM cho biết bước đầu đã xác định được nguyên nhân dẫn đến tử vong của nạn nhân.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong ngày 27/7, Công an quận 12, TPHCM vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TPHCM điều tra vụ việc thi thể nam thanh niên bị trói chân tay nổi trên sông Vàm Thuật (đoạn qua địa bàn phường Thạnh Lộc).

Theo đó, qua khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân tử vong của nạn nhân là do ngạt nước.

TP.HCM: Xác định được nguyên nhân tử vong của thi thể bị trói tay chân trôi trên sông - Ảnh 1
Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân - Ảnh: báo Pháp Luật TP.HCM

Nạn nhân chừng 30 tuổi, mặc quần tây, áo thun màu xanh trên người không có giấy tờ tùy thân. Cơ quan CSĐT Công an quận 12 hiện đang phát thông báo tìm thân nhân của nạn nhân để xác minh danh tính, phục vụ công tác điều tra.

Trước đó theo thông tin từ báo Pháp Luật TP.HCM chiều 24/7, một số người dân ở bãi cát mé sông Vàm Thuật (phường Thạnh Lộc, quận 12) phát hiện thi thể trôi trên kênh nên báo công an. Thi thể bị trói tay chân bằng dây điện, đang phân hủy mạnh.

TP.HCM: Xác định được nguyên nhân tử vong của thi thể bị trói tay chân trôi trên sông - Ảnh 2
Lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc - Ảnh: báo Pháp Luật TP.HCM

Bước đầu, thi thể được xác định là nam giới khoảng 30 tuổi, bị trói chân tay bằng dây điện và đang trong giai đoạn phân huỷ.

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