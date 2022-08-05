Lãnh đạo Hội LHPN huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La, cho biết, hoàn cảnh gia đình nạn nhân tương đối khó khăn, bố mẹ đều đi làm ăn xa.

Liên quan đến vụ việc nữ sinh lớp 10 bị sát hại, hiếp dâm ở huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La, theo thông tin từ báo Phụ nữ Việt Nam, ngày 5/8, đại diện Hội LHPN huyện Phù Yên cho biết, ngay sau khi nắm được thông tin về vụ việc, Hội LHPN huyện Phù Yên đã cùng đoàn công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phù Yên tới hỏi thăm, động viên gia đình nạn nhân.

Vị đại diện cho biết thêm, hoàn cảnh của gia đình nạn nhân tương đối khó khăn, bố mẹ em đi làm công nhân ở tỉnh Hưng Yên, mỗi năm chỉ về quê vài lần. Thời điểm xảy ra sự việc, bố mẹ nạn nhân không có nhà.

"Là con út trong gia đình có 3 chị em, T. được đánh giá là cô gái ngoan ngoãn, xinh đẹp và học giỏi. Sự việc xảy ra khiến mọi người trong khu vực đều bàng hoàng đau xót" - vị đại diện thông tin.



Nữ sinh lớp 10 xấu số bị thiếu niên 14 tuổi sát hại, hiếp dâm - Ảnh: báo Phụ nữ Việt Nam

Theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, ngày 3/8, Công an huyện Mai Sơn cho biết đã bắt giữ và bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Sơn La nghi phạm T.A.L. (14 tuổi, ở bản Pắc Bẻ B, xã Suối Tọ, huyện Phù Yên, Sơn La) để điều tra về hành vi giết người, hiếp dâm, trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 23/7, tại bản Pắc Bẻ B, xã Suối Tọ, T.A.L. đã thực hiện hành vi giết người, hiếp dâm em T.Th.T. (16 tuổi, ở cùng bản với L.). Đến ngày 25/7, L. tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp xe máy của anh Thào A Pua (trú cùng bản với L.) để bỏ trốn khỏi địa phương.

Đến ngày 31/7, khi L. đang lẩn trốn tại tiểu khu 6, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn thì bị tổ công tác Công an huyện Mai Sơn bắt giữ.

Vụ người phụ nữ thu mua ve chai bị sát hại ở Bắc Ninh: Các nghi phạm khai gì ở cơ quan điều tra? Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Bắc Ninh cho biết, đơn vị phối hợp với Công an TP Từ Sơn, Phòng PC02 Công an tỉnh Lai Châu điều tra làm rõ và bắt giữ 2 nghi phạm liên quan đến vụ người phụ nữ thu mua ve chai bị sát hại trên địa bàn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xot-xa-gia-canh-cua-nu-sinh-lop-10-bi-thieu-nien-14-tuoi-hiep-dam-sat-hai-o-son-la-488904.html