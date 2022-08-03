Sau tiếng động mạnh, nhân viên nhà nghỉ đi kiểm tra và phát hiện người phụ nữ tử vong.
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Theo thông tin từ Zingnews, ngày 3/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Thủ Đức phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra vụ án mạng làm bà L.T.T. (38 tuổi, quê Thanh Hóa) tử vong.
Theo điều tra, tối 3/8, nhân viên nhà nghỉ ở phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, nghe tiếng động mạnh tại một căn phòng. Đến kiểm tra, họ phát hiện bà T. tử vong. Trong phòng lúc này có con gái bà T. và Nguyễn Tân Tiến (38 tuổi, ngụ Bình Dương).
Ngay khi nhận được tin báo, công an TP. Thủ Đức đến khám nghiệm hiện trường, đưa Tiến về trụ sở lấy lời khai. Nghi phạm Tiến khai sống chung với bà T. Gần đây, họ xảy ra mâu thuẫn tình cảm. Tiến thừa nhận bóp cổ khiến bà T. tử vong.
Theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, rạng sáng nay, Công an đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, chuyển thi thể nạn nhân về nhà xác để khám nghiệm. Hiện, công an đang tạm giữ nghi phạm để tiếp tục điều tra.