Loại cây này được cho là mang đến may mắn, tài lộc thịnh vượng cho gia chủ.

Ý nghĩa của cây khế theo quan niệm phong thuỷ

Thời xưa, đi đâu cũng có thể bắt gặp cây khế trong sân nhà. Ngày nay, nhiều người thường trồng cây khế với mục đích lấy quả ngọt và che bóng mát. Những quả khế căng tròn, chín mọng thì có màu vàng đẹp sáng rực nên được cho là tượng trưng cho may mắn, tài lộc thịnh vượng cho gia chủ.

Cây khế hợp mệnh gì, tuổi gì?

Theo quan điểm phong thủy, cây khế được cho rằng phù hợp với cả 12 con Giáp và tương thích với tất cả các nguyên tố Ngũ hành. Theo đó, bất kỳ ai thuộc cung mệnh nào cũng có thể chọn được cây khế cảnh phù hợp.

Vị trí "chiêu tài hút lộc" trồng cây khế trong nhà?

Cây khế vốn là loài cây lớn, cành lá sum sê do đó khi trồng khế cần phải nhớ vị trí trồng. Nếu cây khế trồng ở đất, trước cửa nhà thì cần tránh trồng chắn lối đi. Bởi theo phong thủy, nếu cây khế to lên sẽ cản trở những luồng dương khí vào nhà, ảnh hưởng đến vận may của gia chủ. Do vậy ngày nay nhiều người thường chọn cây khế bonsai thay vì cây khế truyền thống vì dễ cắt tỉa và ít tốn diện tích đất hơn.

