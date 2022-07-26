Rùng mình với lời khai của người chồng sát hại vợ rồi tự vẫn bất thành

Xã hội 26/07/2022 09:31

Công an tỉnh Phú Thọ đã bắt giữ Lê Xuân Trường (59 tuổi, trú tại xã Tề Lễ, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) về tội "Giết người"

Theo chia sẻ thông tin từ Gia đình.net.vn/Sức khỏe và đời sống, Công an tỉnh Phú Thọ đã bắt giữ Lê Xuân Trường (59 tuổi, trú tại xã Tề Lễ, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) về tội "Giết người". Bước đầu xác định, Trường chính là đối tượng sát hại vợ.

 

Ngay sau khi bắt giữ Trường, lực lượng chức năng đã đưa đối tượng vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cấp cứu. Bước đầu, Trường đã thừa nhận hành vi phạm tội. Theo lời khai của Trường, nguyên nhân sự việc là do bà Chúc muốn ly hôn, còn Trường thì lại muốn hàn gắn tình cảm vợ chồng. Do bực tức, Trường đã xuống tay gây án.

Rùng mình với lời khai của người chồng sát hại vợ rồi tự vẫn bất thành - Ảnh 1
Nghi phạm giết vợ Lê Xuân Trường - Ảnh: Gia đình.net.vn/Sức khỏe và đời sống

Trước đó, theo chia sẻ của báo Lao Động, vào khoảng 15h40 ngày 22/7, chị Lê Thị Quyên (SN 1993, trú tại xã Tề Lễ) phát hiện mẹ đẻ là bà Phạm Thị Chúc (SN 1964) nằm bất động trong khu vực phòng tắm tại nhà riêng với rất nhiều thương tích trên cơ thể. Lập tức chị hô hoán mọi người đưa bà Chúc đi cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Quá trình điều tra, cơ quan xác định, Lê Xuân Trường (chồng nạn nhân) chính là nghi phạm số 1. Sau khi vụ án xảy ra, Trường cũng rời khỏi địa phương, đi đâu không ai hay.

Rùng mình với lời khai của người chồng sát hại vợ rồi tự vẫn bất thành - Ảnh 2
Nghi phạm giết vợ rồi bỏ trốn trong đêm đã bị bắt giữ sau 2 ngày lẩn trốn - Ảnh: Báo Lao Động

Trường từng có một tiền án về tội "Cố ý gây thương tích", bị Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ xử phạt 4 năm tù. Sau khi ra tù, Trường trở về địa phương sinh sống, thường xuyên rượu chè, đánh đập vợ. Trước khi xảy ra vụ án không lâu, bà Chúc nói với các con và Trường sẽ làm các thủ tục ly hôn.

Sau 3 ngày truy bắt, tối 24/7, công an phát hiện đối tượng Trường đang ở xã Thọ Văn, huyện Tam Nông trong tình trạng suy kiệt do uống thuốc sâu tự sát.

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