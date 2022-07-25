Đại diện Công an xã Tề Lễ, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ cho biết: "Lực lượng chức năng đã bắt giữ được đối tượng Lê Xuân Trường, hiện đối tượng đang được cấp cứu hồi sức sau 2 ngày chạy trốn không ăn uống đầy đủ".

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, đêm 24/7, lực lượng chức năng bắt được đối tượng Lê Xuân Trường - nghi phạm sát hại vợ mình sau gần 2 ngày lẩn trốn.

Theo đó, khoảng 19h ngày 24/7, người dân phát hiện có người sinh sống tại ngôi nhà hoang ở xã Văn Lương (huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ). Sau đó, người dân quanh khu vực này đã báo sự việc với lực lượng chức năng. Quá trình khi kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện nghi phạm Lê Xuân Trường đang lẩn trốn ở đây, sau đó khống chế, đưa về cơ quan điều tra.

Thời điểm bị phát hiện, nghi phạm Lê Xuân Trường có biểu hiện mệt mỏi, người lả đi vì đói, giọng nói thều thào. Hiện đối tượng đang được cấp cứu hồi sức sau 2 ngày chạy trốn không ăn uống đầy đủ, chờ bình phục để lấy lời khai.

Nghi phạm giết vợ rồi bỏ trốn trong đêm đã bị bắt giữ sau 2 ngày lẩn trốn - Ảnh: báo Lao động

Theo thông tin từ báo Lao động, trước đó, tối 22/7, một lãnh đạo của UBND xã Tề Lễ, cho biết: "Trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ án mạng, nạn nhân là 1 người phụ nữ chết trong phòng tắm của gia đình".

Vị lãnh đạo này cũng cho hay, chồng của nạn nhân tên Lê Xuân Trường (SN 1963, trú tại Khu 4, xã Tề Lễ, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) hiện đang lẩn trốn, không có mặt tại địa bàn nên là nghi phạm số 1. Được biết, nghi phạm Lê Xuân Trường từng mang tiền án giết người. Hiện, vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

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