Kinh hoàng người chồng nghi tự tay sát hại vợ và con trai 7 tuổi rồi đi đầu thú, nguyên nhân ban đầu khiến ai cũng ngỡ ngàng

Xã hội 21/07/2022 14:07

Cơ quan CSĐT Công an TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đang tạm giữ một đối tượng về hành vi giết người.

Theo báo Công an nhân dân, ngày 21/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đang tạm giữ Hoàng Minh Vĩ (38 tuổi, ngụ huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn - hiện tạm trú tại khu phố 6 phường Dương Đông, TP Phú Quốc) về hành vi giết người.

Nạn nhận của đối tượng Vĩ là chị C.T.H. (SN 1987, đăng ký thường trú Bắc Kạn) và cháu H.N.K. (SN 2015) là vợ và con trai của Vĩ.

Kinh hoàng người chồng nghi tự tay sát hại vợ và con trai 7 tuổi rồi đi đầu thú, nguyên nhân ban đầu khiến ai cũng ngỡ ngàng - Ảnh 1
Đối tượng Vĩ tại cơ quan Công an - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Bước đầu, tại cơ quan Công an, đối tượng Vĩ khai, do không có việc làm trong thời gian dài nên bị trầm cảm, mất ngủ. Gia đình có mua vé máy bay vào ngày 21/7 cho Vĩ ra Hà Nội để khám và điều trị bệnh.

Theo báo Giao Thông, để lo cho bữa ăn sáng cho chồng trước khi lên máy bay đi khám bệnh, khoảng 7h45 cùng ngày (21/7), chị H. đang nấu đồ ăn sáng cho Vĩ ở dưới bếp thì bất ngờ bị Vĩ lấy cái chảo có tay cầm đánh vào đầu. Chị H. ngã xuống nền nhà, lúc này Vĩ lấy cây dao chém liên tiếp vào đầu nạn nhân cho đến chết.

Kinh hoàng người chồng nghi tự tay sát hại vợ và con trai 7 tuổi rồi đi đầu thú, nguyên nhân ban đầu khiến ai cũng ngỡ ngàng - Ảnh 2
Hung khí mà đối tượng Vĩ dùng gây án - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Không dừng lại đó, Vĩ tiếp tục qua phòng con trai nhỏ tuổi đang ngủ rồi dùng dao chém liên tiếp khiến cháu bé tử vong tại chỗ.

Khi thấy vợ và con đã chết, Vĩ điện thoại trình báo công an và thừa nhận là lo sợ không có tiền điều trị bệnh nên giết chết vợ và con trai, sau đó tự sát.

Kinh hoàng người chồng nghi tự tay sát hại vợ và con trai 7 tuổi rồi đi đầu thú, nguyên nhân ban đầu khiến ai cũng ngỡ ngàng - Ảnh 3
Công an đang khám nghiệm hiện trường - Ảnh: báo Giao Thông

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ và Công an TP Phú Quốc tiến hành khám nghiệm hiện trường để sớm làm sáng tỏ vụ án.

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Từ khóa:   Kiên Giang giết vợ và con bệnh trầm cảm

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