Mới đây, nguyên nhân ban đầu cũng như chi tiết vụ việc có liên quan đến nghi án giết người rồi tự thiêu ở Bình Dương đã được hé lộ.

Liên quan đến nghi án giết người rồi tự thiêu ở Bình Dương ngày 12/5, theo Tiền Phong, kết quả bước đầu xác định, sáng cùng ngày Nguyễn Văn H. (SN 1983, quê Nghệ An) đến nhà anh Nguyễn Đức T. (SN 1984, ở địa chỉ nêu trên). Hai người là bạn thân cũng là đối tác làm ăn chung với nhau. Lúc này, bà N. (mẹ vợ anh T.) tắm trong nhà vệ sinh được khoảng 10 phút thì nghe tiếng động ở bên ngoài phòng khách nên bà mở cửa ra xem thì phát hiện Hoan đang dùng dao đâm phía sau lưng chị Nguyễn Thị X. (vợ anh T.). Khi chạy vào phòng ngủ của vợ chồng nạn nhân, bà N. phát hiện anh T. đã tử vong với nhiều vết thương. Bà N. sau đó chạy ra đường hô hoán mọi người xung quanh đến giúp đỡ và trình báo cơ quan công an.

Một mặt đưa nạn nhân Nguyễn Thị X. đi cấp cứu, cơ quan công an đã triển khai lực lượng bao vây nhà nghi phạm Nguyễn Văn Hoan, ở số nhà 07B, đường TC4, khu phố 3, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, Bình Dương. Tại đây, phát hiện khói bốc ra từ phía trong nhà nghi phạm, nhận định đối tượng phóng hỏa đốt nhà nên Cơ quan điều tra đã gọi Đội Cảnh sát PCCC Công an thị xã Bến Cát đến hiện trường chi viện. Sau khi kiểm soát được đám cháy, cơ quan chức năng phát hiện Hoan đã tử vong trong tư thế nằm ngửa trên giường, thi thể biến dạng. Theo điều tra, Hoan mua đất, xây dựng căn nhà này từ đầu năm 2021 và sinh sống một mình cho đến nay, bản thân chưa có tiền án, tiền sự.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: Tiền Phong Như đã đưa tin trước đó, theo báo Pháp luật TP.HCM, Lãnh đạo Công an thị xã Bến Cát (Bình Dương) xác nhận có vụ việc hai người đàn ông đã tử vong và cơ quan công an nghi ngờ đây là vụ án giết người rồi tự sát. Theo thông tin ban đầu, cơ quan công an nhận được tin báo của người dân về việc một người đàn ông sinh sống tại phường Mỹ Phước (thị xã Bến Cát) bị ngọn lửa bao trùm. Mặc dù người dân và lực lượng chức năng đã ứng cứu dập lửa nhưng người này đã tử vong. Cùng thời điểm, công an cũng nhận được tin báo tại phường Thới Hòa có một người đàn ông tử vong với niều viết thương và một người phụ nữ bị thương. Hiện trường hai vụ việc cách nhau khoảng vài km và công an đang phong tỏa nghiêm ngặt để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Hiện, vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Kẻ giết người tình rồi phân xác ở Ninh Bình: Nghi vấn Facebook để trạng thái hẹn hò, đăng ảnh nạn nhân Mới đây, cư dân mạng đã nhanh chóng truy tìm ra trang cá nhân được cho là của hung thủ giết người rồi phân xác dã man ở Ninh Bình.

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