Nghi phạm Dũng khai, thời gian gần đây, giữa 2 người thường xảy ra mâu thuẫn vì chị Thêm không muốn về TP. Tam Điệp sinh sống, làm ăn và không ly hôn chồng.

Liên quan đến vụ án mạng chấn động giết người tình rồi phân xác ở Ninh Bình, tối 28/3, theo Vietnamnet đưa tin, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đang lấy lời khai của đối tượng Phạm Văn Dũng (SN 1985), trú tại phường Nam Bình, TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, để làm rõ hành vi “giết người”. Tại cơ quan công an, đối tượng Dũng vẫn tỏ ra khá bình thản khi khai nhận hành vi phạm tội. Theo lời khai của đối tượng, nguyên nhân dẫn đến việc giết chị Thêm (người tình của Dũng) là do người này không muốn ly hôn chồng để đến với mình.

Nghi phạm Dũng bình thản khi khai nhận giết người tình rồi phân xác - Ảnh: Internet Trức đó, theo thông tin của báo Thanh Niên về vụ việc, khoảng 17 giờ ngày 27/3, ông Phạm Văn Năm (68 tuổi, ngụ phố Chu Văn An, P. Nam Bình, TP. Ninh Bình) đã đến cơ quan Công an TP. Ninh Bình để tố giác việc nghi ngờ con trai là anh Phạm Văn Dũng có hành vi giết người. Ngay lập tức, Công an TP. Ninh Bình và các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Ninh Bình đến hiện trường thì phát hiện thi thể một người phụ nữ bị biến dạng, bị phân xác và giấu trong 2 thùng nhựa ở tầng 2 của ngôi nhà. Nạn nhân sau đó được xác định là chị N.T.Thêm (30 tuổi, ngụ P. Nam Sơn, TP. Tam Điệp, Ninh Bình).

Ngay sau đó, cơ quan công an đã bắt giữ Phạm Văn Dũng, là nghi phạm của vụ án. Bước đầu, cơ quan công an xác định, thông qua mạng xã hội, Dũng (đã có vợ) quen biết và có có quan hệ tình cảm với chị Thêm (có gia đình riêng) và thuê trọ sống chung như vợ chồng. Sáng 23/3, chị Thêm đến nhà trọ trả đồ cá nhân cho Dũng để về nhà ở TP. Tam Điệp. Tuy nhiên, Dũng không muốn chị Thêm về nên hai bên xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc cãi vã, Dũng đã bóp cổ chị Thêm cho đến chết, rồi nằm cạnh xác nạn nhân. Đến sáng 24/3, Dũng cho thi thể nạn nhân vào nồi, mua xăng về đốt nhưng có mùi khét nên dập lửa. Trưa 25/3, Dũng mang thi thể nạn nhân đến nhà tắm phân xác rồi bỏ vào 2 thùng bằng nhựa, sau đó mang lên tầng 2 ngôi nhà giấu xác. Chiều 27/3, ông Năm phát hiện con trai có biểu hiện bất thường và phát hiện xe máy chị Thêm trước nhà nhưng không thấy chị đâu. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành nên ông Năm đã đến cơ quan công an trình báo. Vụ án giết người tình rồi phân xác phi tang đang tiếp tục được công an Ninh Bình điều tra, làm rõ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/he-lo-nguyen-nhan-nghi-pham-ra-tay-tan-doc-giet-nguoi-tinh-roi-phan-xac-o-ninh-binh-458793.html