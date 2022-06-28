Sau khi đánh chết người, nam thanh niên gọi điện về nhà thông báo cho người thân rồi nhảy xuống khu vực cầu Cửa Hội (Hà Tĩnh) tự tử.

Theo VietNamNet, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đang phối hợp với Công an huyện Nghi Xuân điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra tại xã Cương Gián khiến 1 người đàn ông tử vong.

Cụ thể, vào khoảng 11h trưa 27/6, ông Hoàng Văn H. (SN 1975) cùng bố là ông Hoàng Văn T. (SN 1951, trú thôn Trung Sơn, xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân) ăn cơm tại trang trại của gia đình. Lúc này, hai người đàn ông lạ, trong đó có Nguyễn Văn T. (SN 1990, trú thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân), đi trên taxi màu vàng cam, lao vào nhà dùng hung khí đánh ông Hân gục tại chỗ.

Khu vực cầu Cửa Hội, nơi nạn nhân nhảy cầu tự tử - Ảnh: VietNamNet

Ông H. sau đó được người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu, song đã tử vong do chấn thương sọ não. Nhận được tin báo, Phòng CSHS Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an huyện Nghi Xuân tiếp cận hiện trường, điều tra, làm rõ sự việc.

Theo VTC NEWS, biết mình đã giết người, đối tượng T. hoảng sợ, gọi điện về nhà thông báo cho người thân rồi nhảy xuống khu vực cầu Cửa Hội tự tử. Đến khoảng 9h sáng ngày 28/6, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể T. dưới cầu Cửa Hội.

Hiện trường nơi tim thấy thi thể Nguyễn Văn T. - Ảnh: VTC NEWS

Người dân địa phương cho biết, nạn nhân là người xã Cương Gián nhưng sinh sống tại miền Nam. Cách đây một tháng, anh Hân về thu hoạch mùa màng giúp gia đình thì xảy ra sự việc.

Công an Hà Tĩnh hiện đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

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