Mới đây, tổ công tác CSGT TP.HCM vừa kịp thời phát hiện và ngăn cản thành công một người đàn ông có ý định nhảy cầu tự tử.

Theo báo Lao Động, vào khoảng 9h30 ngày 12/6, Tổ công tác của Đội Tuần tra dẫn đoàn thuộc Phòng CSGT Đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TP.HCM đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến đường Điện Biên Phủ, đoạn gần cầu vượt Văn Thánh thì nhận được tin báo của người dân cho biết có 1 nam thanh niên có ý định tự tử trên cầu Sài Gòn hướng từ Bình Thạnh đi TP. Thủ Đức.

Tổ công tác lập tức di chuyển đến địa điểm nói trên, nhìn thấy 1 nam thanh niên đang có ý định nhảy cầu. Đại úy Lê Trọng Tuấn - thành viên trong tổ công tác - nhanh chóng tiếp cận và khuyên nhủ, động viên, trấn an tinh thần để người này từ bỏ ý định tự tử.

CSGT động viên, khuyên nhủ anh C. từ bỏ ý định tự tử - Ảnh: VietNamNet

Theo VietNamNet, người này cho biết, tên Lê Xuân C. (35 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận, hiện đang ở trọ tại quận 12).

Anh C. kể, có vợ và hai con nhỏ. Thời gian gần đây đã thất nghiệp, hoàn cảnh lâm vào bế tắc, túng quẫn, không có tiền trả tiền thuê nhà. Từ đó, anh sinh ra ý định tiêu cực, muốn quyên sinh.

Sau khi giúp anh C. ổn định tinh thần, tổ CSGT đã đưa anh về trụ sở Công an phường 22, quận Bình Thạnh để cùng lực lượng tại đây hỗ trợ người này.

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