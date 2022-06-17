Điều tra nguyên nhân vụ nam sinh lớp 12 treo cổ tự tử tại tầng 2 nhà riêng

Xã hội 17/06/2022 09:23

Nam sinh lớp 12 được xác định tử vong trong tư thế treo cổ trên tầng 2 nhà ở của gia đình.

Theo Công lý, ngày 16/6, thông tin từ chính quyền xã Diễn Hải, huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc nam học sinh lớp 12 treo cổ tử tử tại gia đình.

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 17h ngày 14/6. Thời điểm trên, em N.H.Đ. (SN 2004, trú ở xóm 2 xã Diễn Hải) ở nhà cùng với các em của mình trong căn nhà hai tầng. Một lúc sau, khi em của Đ. lên tầng 2 thì phát hiện anh trai đã treo cổ tự tử.

Điều tra nguyên nhân vụ nam sinh lớp 12 treo cổ tự tử tại tầng 2 nhà riêng - Ảnh 1

Nghe tiếng hô hoán, người dân đã tới ứng cứu, tuy nhiên em Đ. đã tử vong.

Theo Phụ nữ Việt Nam, được biết, em Đ. là học sinh lớp 12 trường THPT Diễn Châu 4 ở xã Diễn Mỹ. Nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.

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Từ khóa:   Nghệ An tự tử nam sinh tự tử

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