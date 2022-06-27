Người phụ nữ mang thai định nhảy cầu tự tử, hé lộ nguyên nhân khiến ai cũng xót xa

Xã hội 27/06/2022 14:40

Cơ quan chức năng vừa giải cứu một người phụ nữ có ý định nhảy cầu tự tử trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh dù trong bụng đang mang thai. Nguyên nhân sự việc khiến ai cũng chạnh lòng.

Theo báo VietNamNet, ngày 27/6, thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) - Bộ Công an cho biết: Thủy đoàn I, Cục CSGT vừa vận động cứu thành công cô gái có ý định nhảy từ cầu Hồ xuống sông Đuống tự tử.

Theo đó, khoảng 15h20 ngày 26/6, người dân trình báo về việc phát hiện một phụ nữ có ý định nhảy từ trên cầu Hồ (huyện Tiên Du, Bắc Ninh) xuống sông Đuống tự tử.

Ngay lập tức, Thủy đoàn I cử tổ công tác gồm bốn CSGT, sử dụng xuồng máy, ô tô để phối hợp với Đội CSGT số 2 (Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh) tổ chức phương án ứng cứu. Sau một hồi khuyên nhủ, người phụ nữ có ý định nhảy cầu đã hợp tác để lực lượng chức năng đưa vào nơi an toàn. 

Danh tính người phụ nữ được xác định là Vàng Thị D. (SN 1994, ở huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang).

Người phụ nữ mang thai định nhảy cầu tự tử, hé lộ nguyên nhân khiến ai cũng xót xa - Ảnh 1
Chị Vàng Thị D. trèo ra khỏi lan can cầu định tự tử nhưng được CSGT khuyên nhủ nên đã hợp tác, được đưa vào nơi an toàn - Ảnh: báo Công an nhân dân

Theo báo Công an nhân dân, chị D. cho biết, mình đang mang bầu với bạn trai ở xã Đông Cứu, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Tuy nhiên, sau khi biết chị mang thai, bạn trai thờ ơ, không muốn cưới dẫn đến hai người mâu thuẫn. Quá tuyệt vọng nên chị D quyết định tử tự, mang theo đứa con đang thành hình.

Tổ công tác đã động viên để chị D. gọi điện cho gia đình đến đón về. Gia đình chị D. đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tổ công tác và lực lượng chức năng đã giúp đỡ chị D. Gia đình cũng hứa sẽ kịp thời giải quyết dứt điểm sự việc, không để chị D có ý nghĩ tiêu cực.  

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Từ khóa:   Bắc Ninh tự tử nhảy cầu

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