Rạng sáng ngày 27/6, một vụ cháy nhà xảy ra tại địa bàn thành phố Hà Nội khiến 4 người trong một gia đình mắc kẹt bên trong.

Theo Tổ Quốc, ngày 27/6, thông tin từ Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết, lực lượng Cảnh sát PCCC và CHCN công an quận đã kịp thời cứu 4 người thoát khỏi đám cháy lúc rạng sáng tại phường Quỳnh Mai.

Theo đó, vào khoảng 4h15 sáng, Công an quận nhận được tin báo cháy từ trung tâm điều hành chỉ huy chữa cháy 114 xảy cháy tại nhà dân ở ngõ 103 phố 8/3 phường Quỳnh Mai. Trong nhà có 4 người mắc kẹt.

Công an quận Hai Bà Trưng điều động 2 xe chữa cháy, cùng 15 chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường tổ chức chữa cháy và triển khai cứu 4 người trong gia đình thoát nạn an toàn. Đến 4h40' đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Lực lượng chức năng dùng thang giải cứu người mắc kẹt - Ảnh: Tổ Quốc

Theoi Dân Trí, anh Hoàng Tuấn Hải (SN 1978, chủ ngôi nhà xảy cháy) kể lại, rạng sáng cùng ngày, gia đình anh đang ngủ thì phát hiện mùi khét. Các thành viên trong gia đình được đánh thức, chạy ra ban công.

Nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Dân Việt

Gia đình anh Hải định quay xuống phía dưới để lấy bình chữa cháy nhưng bị kẹt lại tại ban công nên gọi điện đến lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp. Chỉ khoảng 5 phút sau, lực lượng chữa cháy có mặt, dập tắt đám cháy, giải cứu 4 người trong gia đình anh.

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