Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ sáng cùng ngày, căn nhà ở hẻm 19, đường Nguyễn Tư Nghiêm, phường Bình Trưng Tây bất ngờ bốc cháy dữ dội. Một số người dân phát hiện hô hoán nhau dập lửa nhưng bất lực. Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC phối hợp với Công an TP Thủ Đức đến hiện trường triển khai công tác cứu hoả.

Theo Người Lao Động, ngày 25/6, Công an TP Thủ Đức, TP HCM vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy làm 2 người chết trên địa bàn.

Khi đám cháy được dập tắt, công an phát hiện 1 người tử vong, 1 người bị thương rất nặng. Nạn nhân bị thương được chở đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong ngay sau đó. Quá trình điều tra, công an xác định 2 nạn nhân là chị em ruột trong gia đình. Điều đáng nói, qua công tác khám nghiệm hiện trường, công an phát hiện vụ cháy có nhiều điểm bất thường.

Theo Dân Việt, danh tính các nạn nhân tử vong được xác định là chị N.T.T.N (23 tuổi) và T.T.T.X (19 tuổi). Cả 2 là 2 chị em ruột, sinh sống tại căn nhà trên nhiều năm.

Theo chị V (người tham gia ứng cứu, dập lửa), khoảng 2h sáng cùng ngày, chị cùng với nhiều người nghe tiếng la hét, kêu cứu của nhiều người tại căn nhà trên.

Ngay sau đó, chị V vội chạy ra ngoài, lửa lúc này đã bùng phát dữ dội. Chị V vội kéo ống nước, cùng một số người cầm bình chữa cháy đập phá cửa để dập lửa. Tuy nhiên đám cháy quá lớn, lửa bao trùm phía trước căn nhà.

Sự việc khiến 2 chị em tử vong thương tâm - Ảnh: Dân Việt

Cũng theo chị V, thời điểm xảy ra vụ cháy trong căn nhà có 6 người gồm, bà ngoại, mẹ ruột, cậu ruột cùng N, X và một trẻ khoảng 6 tuổi.

Thời điểm căn nhà bị cháy, 4 người chạy thoát được, riêng 2 cô gái nằm trên gác. N tử vong trên gác, riêng X được đưa đi cấp cứu nhưng đến trưa cùng ngày cũng không qua khỏi" - chị V kể.

Một nhân chứng khác tên H (người sống sát nhà nạn nhân) cho biết, sau khi xảy ra cháy, người cậu của 2 nạn nhân đã đạp cửa sổ thoát ra ngoài và cứu được 3 người còn lại.

"Sau khi nghe tiếng tri hô của người dân, tôi cùng cậu của 2 nạn nhân đập cửa sau để đưa các nạn nhân ra ngoài. Lúc đó, lửa cháy lớn, khói đen bốc lên nghi ngút và có mùi xăng xung quanh nhà" - anh H nhớ lại.

Ngoài ra, một số nhân chứng tiết lộ, sau khi xảy ra vụ cháy, camera sát hiện trường ghi lại một người đàn ông được cho là nghi có liên quan đến vụ cháy.