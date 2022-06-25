Tá hoả phát hiện người đàn ông đang bốc cháy ngùn ngụt bên cạnh xe đạp ở TP. Thủ Đức

Xã hội 25/06/2022 13:11

Thấy lửa bùng lên tại bãi cỏ, người dân đến xem thì phát hiện một người đàn ông tử vong, cơ thể bị cháy.

Theo Trí Thức Trẻ/ Tổ Quốc đưa tin, ngày 25/6, Công an TP. Thủ Đức phối hợp Công an phường Long Phước điều tra nguyên nhân một người đàn ông bốc cháy, tử vong bên cạnh xe đạp trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 18h ngày 24/6, người dân sống trên đường số 4 (phường Long Phước) phát hiện lửa bùng lên tại bãi cỏ ở khu vực.

Tá hoả phát hiện người đàn ông đang bốc cháy ngùn ngụt bên cạnh xe đạp ở TP. Thủ Đức - Ảnh 1
Con hẻm dẫn vào hiện trường vụ việc được phong tỏa - Ảnh: Zingnews

Theo thông tin của Zingnews, thời điểm đến kiểm tra, người dân thấy người đàn ông ngoài 50 tuổi bốc cháy ngùn ngụt bên cạnh chiếc xe đạp. Sau đó, họ dùng vật dụng chữa cháy tại chỗ dập lửa, gọi xe cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó.

Công an phường Long Phước và Công an TP. Thủ Đức sau đó đến phong tỏa, khám nghiệm hiện trường. Tối cùng ngày, thi thể người đàn ông được lực lượng chức năng đưa về nhà xác.

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