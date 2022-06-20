Tìm thấy thi thể nữ du khách trong vụ hai tàu va chạm trên vịnh Lan Hạ

Xã hội 20/06/2022 09:40

Lực lượng cứu hộ, cứu nạn huyện Cát Hải (TP. Hải Phòng) đã tìm thấy thi thể nữ du khách trong khoang tàu bị đắm sau sự cố va chạm.

Theo Thanh Niên đã đưa tin, trước đó, khoảng 9 giờ 10 phút ngày 19/6, tại vùng biển Cửa Cái thuộc vịnh Lan Hạ, xảy ra vụ va chạm giữa tàu du lịch và tàu chuyển tải Mạnh Đạt 01. Nhận được tin báo, Đồn biên phòng Cát Bà đã tiếp cận hiện trường để cứu nạn cứu hộ. Tại thời điểm tiếp cận hiện trường, tàu Mạnh Đạt 01 đã bị chìm.

Theo thông tin ban đầu, tàu Hồng Vân 89 (số đăng ký HP 4610) do Hoàng Văn Tùng (38 tuổi, ngụ tổ 6, TT. Cát Bà, H. Cát Hải) điều khiển, là tàu vỏ sắt có công suất máy 105 CV; trên tàu có 3 thuyền viên, 1 hướng dẫn viên du lịch và 48 khách du lịch. Trong khi đó, tàu Mạnh Đạt 01 (số đăng ký HP 4872) do Nguyễn Văn Liên (42 tuổi, ở tổ 11, TT. Cát Bà, H. Cát Hải) điều khiển, trên tàu có 12 khách du lịch.

Theo lời kể của các du khách, thời điểm xảy ra va chạm, trên biển không có nhiều phương tiện qua lại, tàu chuyển tải di chuyển vào điểm mù của tàu Hồng Vân 89 dẫn tới bị tàu này đâm ngang trực diện. Du khách trên tàu Hồng Vân 89 ném phao xuống biển hỗ trợ những người gặp nạn và 1 tàu khác gần đó cũng di chuyển đến để cứu nạn.

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Tàu chuyển tải chìm dần sau khi va chạm với tàu Hồng Vân 89 - Ảnh: báo Thanh Niên

Theo thông tin của Tiền Phong, cú va chạm mạnh khiến 12 người trên tàu đều rơi xuống biển. Lực lượng cứu hộ đã kịp thời cứu 11 người, trong đó có một phụ nữ và 2 trẻ em ngạt nước được đưa vào trung tâm y tế cấp cứu. Còn nữ du khách B.T.B (SN 1966, quê tỉnh Hòa Bình) tử vong bên trong khoang tàu đắm. Lực lượng chức năng đã tổ chức vớt và bàn giao thi thể nữ du khách cho người thân.

Liên quan đến sự cố trên, ông Nguyễn Đức Thọ - Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng yêu cầu lực lượng công an, bộ đội biên phòng phối hợp với huyện Cát Hải khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân, khắc phục sự cố. Sở Y tế cử lực lượng hỗ trợ điều trị cho các nạn nhân.

Đồng thời, có biện pháp ngăn chặn kịp thời, không để xảy ra các vụ việc tương tự, đảm bảo an toàn cho khách tham quan du lịch.

Va chạm mạnh với tàu du lịch, tàu chuyển tải chìm tại chỗ khiến 1 nữ du khách tử vong

Va chạm mạnh với tàu du lịch, tàu chuyển tải chìm tại chỗ khiến 1 nữ du khách tử vong

Theo thông tin được cập nhật, tàu chuyển tải chở khách bị chìm rất nhanh sau cú tông ngang trực diện tại điểm mù của tàu Hồng Vân. Vụ việc dẫn đến 1 nữ du khách tử vong.

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