Nghệ An: Đi bộ hóng mát trên đường sắt, bé gái 14 tuổi bị tàu hỏa húc gãy cổ dẫn đến tình trạng nguy kịch

Xã hội 01/06/2022 09:30

Mặc dù đã được người lái tàu hỏa ra tín hiệu liên tục nhưng bé gái vẫn không hề nghe thấy nên đã dẫn đến vụ việc đáng tiếc trên.

Theo nguồn tin từ báo Tiền Phong, ngày 31/5, ông Nguyễn Đình Dung, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Lâm (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã này vừa xảy ra vụ tai nạn đường sắt, khiến một bé gái 14 tuổi nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Theo đó, khoảng 19h30’ ngày 30/5, cháu N.T.Y (SN 2008, trú xã Quỳnh Lâm) một mình đi bộ trên đường ray tuyến đường sắt Bắc - Nam. Khi đi đến Km 263+010 đường sắt Bắc - Nam đoạn qua xã Quỳnh Lâm thì cháu Y. bị tàu hỏa mang số hiệu H3301 tông trúng.

Nghệ An: Đi bộ hóng mát trên đường sắt, bé gái 14 tuổi bị tàu hỏa húc gãy cổ dẫn đến tình trạng nguy kịch - Ảnh 1
Người dân nhanh chóng đưa bé gái đi bệnh viện cấp cứu - Ảnh: báo Tiền Phong 

Dẫn theo nguồn tin từ Zing News, cú va chạm mạnh khiến cháu Y bị thương rất nặng. Cụ thể bé gái bị gãy cổ, gãy đùi đe dọa đến tính mạng nên nạn nhân được chuyển lên tuyến trên ngay trong đêm. Đến sáng nay, nạn nhân vẫn đang hôn mê sâu.

Ông Nguyễn Đình Dung, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Lâm, cho biết nạn nhân từng bị tai biến nên phải nghỉ học từ năm lớp 7. Trước lúc bị tai nạn, bé Y. đi bộ hóng mát trên đường sắt thì gặp nạn.

Hiện, nạn nhân vẫn đang hôn mê sâu, được cấp cứu tích cực tại bệnh viện.

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