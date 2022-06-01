Tin MỚI vụ du học sinh Việt bị sát hại ở Osaka (Nhật Bản): Đề nghị mức án 18 năm tù giam đối với bị cáo người CH Dominica

Xã hội 01/06/2022 06:26

Cơ quan công tố tỉnh Osaka đã đưa ra các bằng chứng rõ ràng về hành phi phạm tội của bị cáo người CH Dominica. Do đó, mức án được đề nghị đối với bị cáo là 18 năm tù giam.

Theo TTXVN đưa tin, tại phiên tòa bắt đầu từ ngày 16/5, bị cáo Cabrera Brian Alberto, quốc tịch CH Dominica, đã bác bỏ cáo buộc hành vi giết người đối với nạn nhân T.T.A là du học sinh Việt Nam tại Osaka. Luật sư bào chữa cho rằng nạn nhân đã tấn công trước và bị cáo chỉ “phòng vệ chính đáng”.

Tuy nhiên, cơ quan công tố tỉnh Osaka đã đưa ra các bằng chứng rõ ràng rằng bị cáo đã cố tình tấn công khi nạn nhân hoàn toàn không kháng cự, sau đó đẩy nạn nhân trong tình trạng kiệt sức xuống sông. Đây là nguyên nhân chính khiến nạn nhân tử vong sau đó. Do đó, mức án được đề nghị đối với bị cáo là 18 năm tù giam.

Tin MỚI vụ du học sinh Việt bị sát hại ở Osaka (Nhật Bản): Đề nghị mức án 18 năm tù giam đối với bị cáo người CH Dominica - Ảnh 1
Alberto bị cảnh sát Osaka áp giải ngày 7/8/2021. Ảnh: MBS News

 

Theo cáo trạng, VnExpress cho biết, tối 2/8/2021, Cảnh sát Osaka nhận được tin báo Tú Anh, sinh năm 1999, người gốc Hải Phòng, bị hành hung tại khu vực đi bộ ven sông cầu Ebisu và đạp xuống sông Dotonbori. Đội cứu hộ đã đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng anh không qua khỏi. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân có nhiều vết bầm tím ở đầu và cổ.

Kiểm tra camera an ninh gần hiện trường, cảnh sát phát hiện Alberto và Tú Anh đã uống rượu, bật nhạc trước khi xảy ra án mạng. Cảnh sát sau đó bắt Alberto tại một cơ sở lưu trú ở quận Nishinari.

Chùa Hòa Lạc ở Kobe đã tổ chức tang lễ cho Tú Anh tại thành phố Osaka. Tro cốt nạn nhân được an trí tại chùa Hòa Lạc và đưa về Việt Nam bằng đường hàng không ngày 15/8/2021.

Tin MỚI vụ du học sinh Việt bị sát hại ở Osaka (Nhật Bản): Đề nghị mức án 18 năm tù giam đối với bị cáo người CH Dominica - Ảnh 2
Cảnh sát Osaka điều tra tại hiện trường vụ việc. Ảnh: Mainichi/TTXVN.

 

Sự việc đã gây ra làn sóng phẫn nộ trong dư luận tại Việt Nam và cộng đồng người Việt tại Nhật Bản. Có ý kiến cho rằng, mức án 18 năm tù giam vẫn chưa đủ sức răn đe, chưa tương xứng với hành vi tàn ác của hung thủ cố tình đoạt mạng sống nạn nhân đến cùng.

Dự kiến, mức án cuối cùng được chủ tọa phiên tòa công bố chính thức vào ngày 6/6 tới.

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Tòa án Osaka vừa mở phiên xét xử bị cáo người Dominica đã tấn công và đẩy du học sinh Việt Nam xuống sông hồi năm ngoái, khiến người này thiệt mạng.

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