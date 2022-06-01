Rùng rợn: Nghi mâu thuẫn gia đình, chồng tẩm xăng đốt vợ rồi bỏ trốn, người phụ nữ đau đớn chịu bỏng toàn thân

Xã hội 01/06/2022 08:16

Công an huyện Thống Nhất đang phối hợp với các lực lượng thuộc Công an tỉnh Đồng Nai truy bắt người đàn ông dùng xăng đốt vợ mình.

Theo báo Người Lao động đưa tin, ngày 31/5, Công an huyện Thống Nhất đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai điều tra vụ việc người phụ nữ bị tẩm xăng đốt bỏng toàn thân, đang cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Theo thông tin ban đầu, thời gian gần đây, vợ chồng ông L.Tr.C. (52 tuổi, xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất) xảy ra bất đồng, mâu thuẫn trong cuộc sống. Không tìm được tiếng nói chung, rạng sáng 24/5, bà X. bị tạt xăng vào người bốc cháy dữ dội.

Hoảng loạn, bà X. kêu cứu thì được con trai dùng chăn dập lửa. Tuy nhiên, toàn thân bà X. bị bỏng nặng, được đưa tới Bệnh viện Thống Nhất, rồi chuyển qua Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.

Rùng rợn: Nghi mâu thuẫn gia đình, chồng tẩm xăng đốt vợ rồi bỏ trốn, người phụ nữ đau đớn chịu bỏng toàn thân - Ảnh 1
Không tìm được tiếng nói chung, rạng sáng 24/5, bà X. bị tạt xăng vào người bốc cháy dữ dội - Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin của VTV, vào cuộc điều tra, công an làm việc với những người liên quan, xác định bà X. và chồng thường xảy ra mâu thuẫn cãi nhau. Ông C. nợ nần đã bỏ nhà ra đi và thuê nhà bên ngoài để ở. Thời gian gần đây, ông C. thường gọi điện đe dọa bà X.

Sau khi vụ việc xảy ra, ông C. đã vắng mặt khỏi địa phương và công an đang truy tìm để làm rõ vụ việc. Hiện bà X. đã qua cơn nguy kịch.

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