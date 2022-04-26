Theo như hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, trước cửa một ngôi nhà khang trang có một người đàn ông đeo đèn pin trên trán đang cố gắng giành giật cửa ra vào với người ở bên trong. Tuy nhiên, người phụ nữ bên trong có vẻ hoảng sợ, liên tục lớn tiếng kêu khóc, cố gắng giữ cửa không cho đối tượng vào nhà.

Những ngày vừa qua, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip kinh hoàng ghi lại hình ảnh một người đàn ông châm lửa phóng hoả đốt nhà, mặc cho một người phụ nữ ở trong liên tục gào khóc thảm thiết. Được biết, sự việc trên được camera an ninh nhà dân ghi lại vào lúc 1h sáng ngày 13/4.

Mặc cho sự kêu gào của người phụ nữ, người đàn ông vẫn liên tục thực hiện hành động tàn nhẫn ủa mình. Khi lửa đã bao trùm khắp ngôi nhà, người đàn ông vẫn còn lạnh lùng nói "Tau chấp nhận bữa nay tau chết với mày nè".

Lúc này, đối tượng ngang nhiên thực hiện hành vi châm lửa đốt nhà mà không có bất kỳ chút sợ hãi nào. Sau đó, ông ta đã dùng búa đập vỡ các ô kính của cửa xung quanh ngôi nhà, ném nhiều chai xăng vào trong và châm lửa đốt.

Dù không biết rõ sự việc diễn tiến tiếp theo như thế nào nhưng đoạn clip ngay sau khi được đăng tải lên mạng xã hội khiến nhiều người bàng hoàng và không khỏi lo lắng cho tình trạng của người phụ nữ và phẫn nộ hành vi tàn nhẫn của người đàn ông kia.

Liên quan đến vụ việc này, theo thông tin của Tuổi trẻ, ngày 25/4, thượng tá Cao Thăng Long - Trưởng Công an huyện Thủ Thừa, Long An cho biết, người đàn ông phóng hỏa, tấn công hàng xóm trong đêm được con bảo lãnh quản lý. Vụ việc phóng hỏa xảy ra tại nhà bà Lê Thị Hải (60 tuổi) ở ấp 3, xã Long Thạnh, huyện Thủ Thừa.

Theo đơn tường trình của bà Hải, khoảng hơn 1h ngày 13/4, bà và chồng là ông Dương Văn Hồng (65 tuổi) đang ngủ trong nhà thì nghe chó sủa dữ dội, ra kiểm tra thì phát hiện ông hàng xóm Lê Văn Điểm (55 tuổi) đứng trước cửa nhà. Ra mở cửa, bà Hải bị ông Điểm dùng búa đánh vào đầu nên chạy vào trong nhà đóng cửa.

Theo hình ảnh trong camera lắp đặt tại nhà bà Hải cho thấy, ông Điểm đã chuẩn bị nhiều chai đựng xăng bỏ trong giỏ nhựa đem qua hiên nhà bà Hải, sau đó châm lửa đốt, ném chai xăng cháy vào cửa và dùng búa đập vỡ cửa kính ném các chai "bom xăng" vào trong nhà.

Sau đó, ông Hồng mở cửa chạy ra ngoài tìm người giúp đỡ, ông Điểm tiếp tục ném các chai xăng đã châm lửa vào nhà rồi chạy theo đòi tấn công nhưng sau đó đã được hàng xóm can ngăn.

Hiện trường nhà vợ chồng bà Hải bị tấn công trong đêm - Ảnh: Tuổi trẻ

Vụ việc khiến một số vật dụng trong nhà bà Hải bị cháy, bà Hải bị thương tích và vợ chồng bà phải bỏ nhà, đến nhà con gái ở hơn một tuần lễ "vì sợ hãi". Từ khi sự việc xảy ra, vợ chồng bà bị mất ngủ thường xuyên vì ám ảnh, sợ lại bị tấn công.

Nguyên nhân dẫn đến vụ việc theo gia đình bà Hải cho hay, từ năm 2012, bà Hải có mua của ông Điểm gần 2ha đất với giá 40 triệu đồng. Sau đó, ông Điểm vẫn không giao đất nên gia đình bà Hải khởi kiện ra tòa. Năm 2021, tòa xử bà Hải thắng kiện. Từ đó, ông Điểm đã nhiều lần nói về việc sẽ tấn công vợ chồng bà Hải với nhiều người xung quanh.