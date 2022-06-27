Tường nhà đổ sập, 2 nạn nhân bị chôn vùi: 'Mọi người chạy đến lôi ra được một người, người còn lại đã bị gạch đá vùi lấp'

Xã hội 27/06/2022 14:18

Trong lúc đập ngôi nhà trên địa bàn TP Nha Trang), mảng tường bất ngờ đổ sập khiến 2 người thương vong.

Theo VnExpress, ngày 27/6, trong lúc tháo dỡ ngôi nhà ở khu đô thị Hà Quang, TP Nha Trang, hai người bị tường đè lên, một người chết, một bị thương nặng.

Cụ thể, vào khoảng 9h cùng ngày, ba người đàn ông đập bức tường ngôi nhà thuộc diện giải tỏa nằm trong khu đô thị Lê Hồng Phong 2, phường Phước Hải. Khi cả ba đang ngồi nghỉ, tấm đan của bức tường nằm trên cao bất ngờ lật úp, đè lên hai người.

Tường nhà đổ sập, 2 nạn nhân bị chôn vùi: 'Mọi người chạy đến lôi ra được một người, người còn lại đã bị gạch đá vùi lấp' - Ảnh 1
Ngôi nhà 2 người bị nạn - Ảnh: VnExpress

Nhiều người dân sống gần đó chạy tới cứu. Sau vài phút, một người được kéo ra từ đống đổ nát, người còn lại bị gạch đá vùi lấp, tử vong. Nhóm thợ gặp nạn được doanh nghiệp thuê tháo dỡ nhà để triển khai dự án. Thợ làm được 4 ngày thì xảy ra tai nạn.

Cũng đưa tin liên quan đến sự việc, theo Zing News, nhân chứng cho hay, khi nghe tiếng đổ rầm họ chạy ra phát hiện 2 người bị gạch đá đè lên người. "Mọi người chạy đến lôi ra được một người, người còn lại đã bị gạch đá vùi lấp” - người dân gần hiện trường kể lại.

Một nhân viên y tế cho biết người được đưa ra sớm đi cấp cứu trong tình trạng còn tỉnh táo, nạn nhân còn lại không qua khỏi.

"Ba chúng tôi đang ngồi nghỉ mệt thì tấm đan trên cao bất ngờ lật úp. Tôi may mắn thoát chết, 2 đồng nghiệp thì bị gạch đá đè" - ông Tuấn - người thoát nạn - kể lại. Theo ông Tuấn, nhóm mình nhận thầu để đập ngôi nhà trên.

Tường nhà đổ sập, 2 nạn nhân bị chôn vùi: 'Mọi người chạy đến lôi ra được một người, người còn lại đã bị gạch đá vùi lấp' - Ảnh 2
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh:  Zing News

Theo cơ quan chức năng, khu vực 2 người bị nạn thuộc dự án khu đô thị Lê Hồng Phong 2 (nay là dự án Hà Quang 2). Theo quan sát, ngôi nhà bị sập tường đã được đập bỏ một phần chỉ còn các bức tường nằm chỏng chơ.

Đại diện Công ty CP bất động sản Hà Quang, cho biết nơi xảy ra tại nạn thuộc khu vực người dân đã bàn giao mặt bằng cho doanh nghiệp. Từ hôm 23/6, công ty này đã thuê đơn vị tháo dỡ các công trình.

"Chúng tôi đã nắm thông tin và đang phối hợp với lực lượng chức năng để làm rõ. Theo thông tin các bên gửi về thì nhóm công nhân gặp nạn thuộc đơn vị thầu phụ nhưng chúng tôi sẽ thăm hỏi, hỗ trợ" -  đại diện Hà Quang nói.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Công an TP Nha Trang đang phong tỏa hiện trường, điều tra vụ việc.

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