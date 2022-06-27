Cụ thể, thông báo do bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hoàng Liệt ký nêu rõ: "Theo thông báo, căn cứ vào thông tư của Bộ GDĐT ban hành quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia với trường tiểu học, căn cứ vào kế hoạch của UBND quận Hoàng Mai về việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và trường chất lượng cao giai đoạn 2021-2025…

Theo báo Dân Việt đưa tin, mấy ngày nay, nhiều phụ huynh có con theo học tại Trường tiểu học Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội bày tỏ nỗi bức xúc, thậm chí là sốc nặng sau khi nhận được thông báo về việc phân tuyến học sinh năm 2022-2023 từ phía nhà trường.

Trao đổi với báo Phụ nữ Việt Nam, chị Trần Thị L. (có con đang học lớp 3A5) đã không kìm nổi nước mắt khi tâm sự: "Con tôi chuẩn bị lên lớp 4, đây là năm học bản lề với nền kiến thức vô cùng quan trọng. Đúng lúc này nhà trường lại phân đi sang trường khác mà không thông qua ý kiến phụ huynh, không quan tâm đến tâm lý, cảm xúc của học sinh. Việc làm của nhà trường không khác gì 'đánh úp' phụ huynh và học sinh".

Để giảm số học sinh vào trường tiểu học, số lớp học, xây dựng trường chuẩn quốc gia, được sự chỉ đạo của UBND phường Hoàng Liệt, UBND quận Hoàng Mai về việc phân tuyến học sinh năm 2022-2023, nhà trường xin thông báo toàn bộ học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 khu vực HH3 (HH3A – tổ 28, HH3B – tổ 29, HH3C – tổ 30) được phân tuyến sang Trường Tiểu học Chu Văn An, phường Hoàng Liệt".

"Nhà trường dán thông báo về việc phân tuyến học sinh tại cổng khi học sinh đang nghỉ hè rõ ràng là việc này chỉ cho đủ thủ tục vì không ai đọc được. Tại sao lại xem thường phụ huynh như vậy? Chúng tôi phải được nói lên tâm tư của mình chứ. Cá nhân tôi không đồng ý chuyển trường vì rất sợ tâm sinh lý của con bị xáo trộn và trường Chu Văn An quá tải" - anh Nguyễn Tuấn T. cũng khá bức xúc trước vụ việc.

Đa số phụ huynh có con trong diện chuyển tuyến đều cho rằng, trường Hoàng Liệt đã thiếu tôn trọng phụ huynh khi không hề có bất kỳ sự bàn bạc nào trước khi ra thông báo. Một lý do nữa khiến phụ huynh lo lắng là suốt mấy năm qua, trường Tiểu học Chu Văn An đã rất quá tải. Các lớp học ở đây đều có sĩ số đông và phải nghỉ học luân phiên trong tuần. Nếu thêm học sinh Trường Hoàng Liệt, không biết nhà trường sẽ bố trí kiểu gì.

Thông báo của Trường Tiểu học Hoàng Liệt về việc phân tuyến học sinh năm 2022-2023 để sắp tới nhà trường đủ điều kiện lên chuẩn quốc gia - Ảnh: báo Dân Việt

Không chỉ vậy, do quá bức xúc và lo lắng cho con em mình, chiều 26/6, gần 100 phụ huynh đã đến trường Tiểu học Hoàng Liệt để "đối thoại" với BGH nhà trường. Khi được hỏi việc một chủ trương lớn nhưng nhà trường không thông qua ý kiến phụ huynh, bà Nguyễn Thị Bích Hạnh khẳng định, việc phân tuyến đã được giao cho giáo viên chủ nhiệm thông báo trong cuộc họp phụ huynh vào cuối năm học. Tuy nhiên, thông tin này là không chính xác và tất cả phụ huynh có mặt lên tiếng phản bác.

Về kế hoạch phân tuyến, hiệu trưởng trường Tiểu học Hoàng Liệt nói rằng: "Để phân tuyến tuyển sinh, mỗi phường chỉ có một đến hai trường tiểu học công lập, duy nhất phường Hoàng Liệt có đến 3 trường. Về việc phân tuyến tuyển sinh nằm ngoài tầm kiểm soát của nhà trường. Để phân tuyến tuyển sinh phải có văn bản chỉ đạo của các cấp từ Sở GD&ĐT, đến quận và tới phường... Nhà trường hoàn toàn phải thực hiện theo sự chỉ đạo của các cấp".

Một phụ huynh có con học lớp 2A7 đã lập tức lên tiếng chất vấn "nếu nhà trường phải làm theo sự chỉ đạo của cấp trên, vậy cấp đó là cấp nào, phòng GD&ĐT hay UBND quận Hoàng Mai?". Tuy nhiên, hiệu trưởng đã không trả lời về vấn đề này.

Rất nhiều phụ huynh cũng đã đặt câu hỏi cho BGH trường Tiểu học Hoàng Liệt nhưng phía nhà trường cho biết "nhiều câu hỏi vượt quá thẩm quyền trả lời". Ngoài ra, bà Hạnh cũng cho biết thêm, hiện vẫn chưa có quyết định chính thức do đó nhà trường sẽ trả lời phụ huynh trước 1/7.

Sau buổi "đối chất", phụ huynh vẫn chưa thỏa mãn với lời giải thích của phía BGH nhà trường và khẳng định không đồng ý với việc chuyển tuyến. "Chúng tôi sẽ cùng ký vào đơn gửi lên cơ quan cấp trên để phản đối, đồng thời đề nghị làm rõ vấn đề này. Tại sao con em chúng tôi học đúng tuyến lại phải chuyển đi? Tại sao lại là học sinh của tổ 28, 29 và 30 mà không phải tổ khác?" - một phụ huynh đặt vấn đề.