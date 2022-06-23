Ngày 23/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bình Phước đang tạm giữ hình sự Nguyễn Đình Nhi (56 tuổi, ngụ xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập) để điều tra về hành vi Giết người.

Theo chia sẻ thông tin từ báo Tiền Phong, vào ngày 23/6, Công an tỉnh Bình Phước thông tin, cán bộ điều tra phối hợp với các đơn vị liên quan đến bệnh viện lấy lời khai của ông Nguyễn Đình Nhi liên quan đến vụ hỏa hoạn khiến 2 người phụ nữ tử vong. Ông Nhi thừa nhận là người trực tiếp phóng hỏa căn phòng ngủ khiến vợ và chị họ vợ tử vong. Ông Nhi khai rằng, có mâu thuẫn với vợ là bà T.T.N.V (52 tuổi) từ lâu, đến thời điểm gây án đã bức xúc đến mức không mất kiểm soát bản thân. Ông Nhi khai: "Tất cả giấy tờ mà tôi với bà V mấy năm trước đứng tên, bà đã sang tên hết cho con của bà. Rồi giờ đây, bà tính đuổi tôi ra đi trắng tay. Nhiều lúc 1, 2 giờ sáng, tôi mới đi làm về mà bà cũng cứ làm vậy miết, thậm chí bà còn đánh đập tôi. Nếu tôi phản ứng là bà kêu con rể và anh em của bà ra hăm dọa khiến tôi bị áp lực quá".

Nghi phạm Nguyễn Đình Nhi - Ảnh: Thanh niên Đồng thời, ông Nhi cũng cho biết, do mâu thuẫn tích tụ lâu ngày nên rạng sáng 16/6, ông này đã sử dụng cuộn dây điện cắm vào ổ điện trong phòng ngủ nơi 2 chị em bà V. đang ngủ để chích điện vào người bà V. Bị điện giật, bà V. bật dậy la lớn, bà T. (chị họ vợ) nằm bên cũng tỉnh giấc la lên. Sau đó, ông Nhi bỏ ra ngoài lấy can xăng đã chuẩn bị từ trước hắt vào căn phòng nơi chị em bà V. ngủ và châm lửa đốt. Giữa đêm khuya, ngọn lửa bùng lên trong căn phòng ngủ thiêu rụi đồ đạc và thiêu sống 2 người phụ nữ. Sau khi thiêu sống hai người phụ nữ, đối tượng Nhi xuống nhà kho lấy chai thuốc bảo vệ thực vật lên uống để tự tử, sau đó hôn mê và được người dân phát hiện đưa đi cấp cứu.

Hiện trường phát hiện 2 nữ giới cháy đen trong phòng ngủ - Ảnh: Zing Trước đó, theo Zing đưa tin, vào khoảng 3h ngày 16/6, hàng xóm nghe tiếng la hét thất thanh phát ra từ ngôi nhà của ông Nguyễn Đình Nhi. Khi mọi người phá cửa để vào trong nhà thì phát hiện ông Nhi đang nằm ở nền phòng khách, kế bên có 1 chai thuốc trừ sâu. Kiểm tra trong phòng ngủ, người dân phát hiện 2 người phụ nữ đã tử vong trong tình trạng bị cháy, đồ đạc trong phòng đã bị lửa thiêu rụi. Qua xác minh ban đầu, 2 thi thể phụ nữ cháy đen phát hiện trong phòng ngủ là bà V. và bà T. (53 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Nam là chị ruột của bà V.).

Bình Phước: Tá hỏa phát hiện thi thể cháy đen của 2 người phụ nữ nằm cạnh một người đàn ông Vào khoảng 3 giờ ngày 16/6, hàng xóm nghe tiếng la hét của bà Trần Thị Ngọc Vân (52 tuổi) và thấy ánh lửa cháy trong nhà nên đã hô hoán mọi người xung quanh chạy đến.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/binh-phuoc-phan-no-loi-khai-cua-nghi-pham-ra-tay-sat-hai-vo-va-chi-trong-phong-ngu-478420.html