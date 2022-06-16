Vào khoảng 3 giờ ngày 16/6, hàng xóm nghe tiếng la hét của bà Trần Thị Ngọc Vân (52 tuổi) và thấy ánh lửa cháy trong nhà nên đã hô hoán mọi người xung quanh chạy đến.

Theo chia sẻ thông tin từ Infornet/ Vietnmanet, vào lúc 3 giờ 10 sáng 16/6, Công an xã Bù Gia Mập (huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) nhận được tin báo của người dân về việc ngôi nhà bà Trần Thị Ngọc Vân (thường gọi là Lệ) tại thôn Bù Rên bị cháy.

Ngay sau khi nhận được tin báo về vụ hỏa hoạn, Công an xã Bù Gia Mập phối hợp với các lực lương chức năng của xã đến hiện trường cùng người dân dập tắt lửa. Do cửa ngôi nhà bị khóa bên trong, mọi người băng qua cửa sổ, vào trong nhà thấy có ông Nguyễn Đình Nhi (56 tuổi, chồng bà Vân) ở phòng khách, bên cạnh ông Nhi có 1 chai thuốc sâu.

Hiện trường vụ cháy - Ảnh: Báo Thanh niên

Dẫn tin từ báo Thanh niên, sau khi kiểm tra hiện trường, tại phòng ngủ, người dân phát hiện 2 người phụ nữ đã tử vong trong tình trạng bị cháy, đồ đạc trong phòng đã bị lửa thiêu rụi.

Sau đó, lực lượng chức năng đã đưa ông Nhi đi cấp cứu tại Trung tâm y tế H.Bù Gia Mập. Qua xác minh ban đầu, 2 thi thể phụ nữ cháy đen phát hiện trong phòng ngủ là bà Vân và bà Trần Thị Ngọc Tùng (53 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Nam là chị ruột của bà Vân).

Lực lượng chức năng phong tỏa để điều tra vụ việc - Ảnh: Infornet/Vietnamnet

Hiện tại, Công an tỉnh Bình Phước đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

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