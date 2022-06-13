Tuy chồng và những người xung quanh lao vào dập lửa nhưng người phụ nữ đã tử vong sau đó.

Theo Zing News, ngày 13/6, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Tiền Giang điều tra nguyên nhân 2 người tử vong tại huyện Châu Thành và thị xã Cai Lậy.

Cụ thể, tối ngày 11/6, bảo vệ của Trường THCS Bùi Văn Hòa ở xã Nhị Bình nghe tiếng kêu cứu trong sân trường. Chạy đến hiện trường, bảo vệ phát hiện ngọn lửa đang bao trùm chị N.T.L. (36 tuổi, bán ở căn tin của trường).

Hiện trường vụ người phụ nữ tử vong do bỏng xăng - Ảnh: Zing News

Chồng của chị L. và những người xung quanh lao vào dập lửa nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó. Công an huyện Châu Thành đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ phong tỏa hiện trường, khám nghiệm để điều tra nguyên nhân.

Bước đầu, nhà chức trách nhận định nhiều khả năng chị L. đã mua xăng về đến trước cửa căn tin, sau đó đổ lên người và tự châm lửa đốt.

Theo báo Công an nhân dân, cũng trong ngày 11/6, một trường hợp khác là một người đàn ông cũng được phát hiện tử vong trong tình trạng bị cháy trên tỉnh lộ 868B đoạn qua phường Nhị Mỹ, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Hiện trường vụ việc người đàn ông cũng được phát hiện tử vong trong tình trạng bị cháy - Ảnh: báo Công an TP.HCM

Theo người dân chứng kiến vụ việc, khoảng 19 giờ 40 ngày 11/6, người dân sống ở ven tỉnh lộ 868B mới, đoạn thuộc địa bàn phường Nhị Mỹ, thị xã Cai Lậy, Tiền Giang hốt hoảng khi chứng kiến cảnh một người đàn ông bốc cháy ngùn ngụt trên đường, vội hô hoán cùng nhau dập lửa và báo cơ quan chức năng, tuy nhiên người này đã tử vong.

Nhận được tin báo, Công an phường Nhị Mỹ đã có mặt phối hợp với Công an thị xã Cai Lậy tiến hành đến hiện trường, khám nghiệm để điều tra làm rõ nguyên nhân.

Tại hiện trường, người đàn ông tử vong nằm ngửa giữa đường. Phía trong lề đường có một chiếc xe máy mang BS: 65X1-8285 đang dựng. Nạn nhân có dấu hiệu tự thiêu.

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