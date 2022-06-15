Bình Phước: Phát hiện thi thể người đàn ông với nhiều với nhiều vết thương nghiêm trọng trên cơ thể

Xã hội 15/06/2022 15:07

Công an tỉnh Bình Phước cho biết đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của ông Từ Khắc Duy (45 tuổi, ngụ thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp), tại thời điểm phát hiện trên người nạn nhân có nhiều vết thương nghiêm trọng.

Theo nguồn tin từ Zing News, vào ngày 15/6, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Bù Đốp đang điều tra vụ việc có dấu hiệu giết người liên quan cái chết của ông Từ Khắc Duy (45 tuổi, ngụ thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp).

Khoảng 22h ngày 13/6, Công an huyện Bù Đốp nhận tin báo của người dân về việc ông Từ Khắc Duy chạy xe máy vào nhà một người dân ở khu phố Thanh Xuân, thị trấn Thanh Bình. Sau đó, ông Duy bất tỉnh do bị vết thương, mất nhiều máu.

Bình Phước: Phát hiện thi thể người đàn ông với nhiều với nhiều vết thương nghiêm trọng trên cơ thể - Ảnh 1
Hiện trường nơi phát hiện ông Duy gục ngã - Ảnh: Zing News

Dẫn theo nguồn tin từ báo VOV, ngay sau khi phát hiện ông Duy gục ngã nhiều người dân đã nhanh chóng đưa ông Duy đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng và mất máu quá nhiều nên nạn nhân đã được chuyển tuyến lên bệnh viện tại TP.Hồ Chí Minh. Tại bệnh viện, bác sĩ kết luận, nạn nhân có nhiều vết thương ở vùng ngực, mặt nghi do dao đâm dẫn đến tình trạng cực kỳ nguy kịch, tiên lượng xấu. Sau hơn 1 ngày điều trị, do vết thương quá nặng, đến sáng nay 15/6, ông Duy đã tử vong tại bệnh viện.

Bình Phước: Phát hiện thi thể người đàn ông với nhiều với nhiều vết thương nghiêm trọng trên cơ thể - Ảnh 2
Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc - Ảnh: báo VOV 

Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Bù Đốp tiến hành khám nghiệm hiện trường nơi nghi vấn địa điểm xảy ra vụ án; đồng thời lấy lời khai những người liên quan để xác minh, truy xét đối tượng gây án.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

 

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