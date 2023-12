Theo nguồn tin từ Zing News, vào ngày 14/6, Công an huyện Bến Lức (Long An) ra quyết định khởi tố vụ án, bắt giam Nguyễn Thanh Ninh (30 tuổi) để điều tra tội Cố ý gây thương tích. Ninh là nghi can liên quan đến cái chết của bé trai tên P. (18 tháng tuổi, con của người tình).

Tại cơ quan điều tra, Ninh khai quen chị L.D.T.H. (33 tuổi) qua mạng xã hội và biết người phụ nữ này đã ly dị chồng, đang sống với con trai tên P.