Tại cơ quan điều tra, Ninh khai quen chị L.D.T.H. (33 tuổi) qua mạng xã hội và biết người phụ nữ này đã ly dị chồng, đang sống với con trai tên P.

Theo nguồn tin từ Zing News, vào ngày 14/6, Công an huyện Bến Lức ( Long An ) ra quyết định khởi tố vụ án, bắt giam Nguyễn Thanh Ninh (30 tuổi) để điều tra tội Cố ý gây thương tích. Ninh là nghi can liên quan đến cái chết của bé trai tên P. (18 tháng tuổi, con của người tình).

Thấy con bị thương nặng, H. đã đưa con đến Trung tâm y tế huyện Bến Lức cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, ngưng tim, ngưng thở.

Gần 2 tháng trước, Ninh và chị H. nảy sinh tình cảm. Sau đó, H. bồng con trai đến sống với Ninh ở căn phòng trọ ở xã Mỹ Yên (huyện Bến Lức). Trong thời gian chung sống, bé P. thường xuyên khóc vào ban đêm khiến Ninh không ngủ được, nên thường xuyên đánh cháu. Tối 31/5, Ninh tiếp tục đánh cháu P.

Theo kết luận từ Trung tâm y tế huyện Bến Lức, bé P. được đưa đến bệnh viện trong tình trạng hôn mê, ngưng tim, ngưng thở, trầy xước da vùng thái dương trái 5 cm.

Bé bị bầm xanh vùng trán trái, quanh mắt trái, má trái. Nạn nhân tử vong trước khi vào viện nghi do chấn thương.

Một số người sống chung dãy trọ xảy ra vụ án tại xã Mỹ Yên (huyện Bến Lức) cho biết H. bồng con đến sống với Ninh rất khép kín.

Bà Nguyễn Thị Liên (38 tuổi) cho biết có lúc cháu P. chạy chơi bên ngoài nghịch cát, Ninh kéo cháu bé vào phòng đánh, nhưng người mẹ không can ngăn.

“Cháu bị đánh nhiều lần, nhưng mọi người trong khu trọ không ai lên tiếng vì sợ Ninh gây sự”, bà Liên nói.

Trước đó dẫn theo nguồn tin từ báo Tiền Phong, theo anh T., anh và vợ cũ là L.D.T.H (cùng ngụ Long An) kết hôn được 6 năm và có hai con chung. Vợ chồng anh đã ly hôn được hơn 1 năm, anh T. nuôi con gái lớn còn vợ anh nuôi bé P. (18 tháng tuổi).

Căn trọ nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: báo Tiền Phong

Vợ cũ của anh T. hiện làm công nhân và thời gian qua có quen và sinh sống như vợ chồng với một người đàn ông tại nhà trọ ở ấp 2, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức.

Sau khi bé P. tử vong bất thường, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bến Lức phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Long an nhanh chóng khám nghiệm hiện trường và điều tra vụ việc.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, xem xét người mẹ ruột có giữ vai trò đồng phạm với người tình trong vụ án này hay không.