Nói với gia đình đi lấy quà cho bạn, nữ sinh 13 tuổi bị phát hiện tử vong sau khi vào nhà nghỉ với một người bạn. Hiện người đi cùng nạn nhân vẫn đang được lực lượng chức năng tích cực tìm kiếm để điều tra vụ việc.

Theo nguồn tin từ báo Tuổi Trẻ, vào lúc 3h30 sáng 14-6, Công an huyện Chợ Lách, Bến Tre nhận được tin báo có vụ chết người xảy ra tại nhà trọ ở xã Long Thới, huyện Chợ Lách.

Qua xác minh, nạn nhân là em Tr.Th.M.Ph. (13 tuổi, học sinh một trường THCS), ngụ tại xã Hòa Nghĩa, cũng thuộc huyện Chợ Lách.

Trước đó, ngày 13-6, em Ph. chạy xe máy ra khỏi nhà và nói với gia đình là đi lấy quà. Đến 23h40 cùng ngày vẫn chưa thấy con về, vì quá lo lắng nên cha ruột em là ông Tr.V.D. đi tìm và phát hiện con mình chết trong nhà trọ ở xã Long Thới.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc thương tâm trên - Ảnh: báo Tuổi Trẻ

Dẫn theo nguồn tin từ Zing News, theo quản lý nhà trọ, sáng 13-6, nữ sinh này cùng với một người bạn có đến thuê phòng. Khoảng một giờ đồng hồ, người bạn này rời đi, sau đó nữ sinh được phát hiện đã tử vong.

Gia đình cho biết nữ sinh này khi rời khỏi nhà có đeo bông tai bằng vàng khoảng 3,5 chỉ, loại vàng 18k. Tuy nhiên thời điểm phát hiện nữ sinh tử vong, qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi không phát hiện tài sản có đặc điểm nêu trên.

Còn người bạn đến thuê phòng cùng nữ sinh, cảnh sát đang tìm kiếm để phục vụ công tác điều tra.

Xe ô tô 7 chỗ chưa gắn biển số đối đầu xe ben khiến 2 người tử vong thương tâm Vào lúc 0h ngày 14/6, xe ô tô con mới mua chưa có biển số lưu thông trên QL55, đoạn qua thôn 4, xã Đức Bình, huyện Tánh Linh, đã xảy ra va chạm với xe ben. Vụ tai nạn khiến 2 người chết tại chỗ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ben-tre-di-lay-qua-cho-ban-nu-sinh-13-tuoi-tu-vong-bat-thuong-tai-nha-nghi-476419.html