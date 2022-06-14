Vào lúc 0h ngày 14/6, xe ô tô con mới mua chưa có biển số lưu thông trên QL55, đoạn qua thôn 4, xã Đức Bình, huyện Tánh Linh, đã xảy ra va chạm với xe ben. Vụ tai nạn khiến 2 người chết tại chỗ.

Theo nguồn tin từ Zing News, trưa ngày 14/6 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tánh Linh (Bình Thuận) đã khám nghiệm xong hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ 55 khiến 2 người chết tại chỗ.

Thông tin ban đầu cho biết khoảng 0h ngày 14/6 trên QL55, đoạn qua thôn 4, xã Đức Bình, huyện Tánh Linh, một xe ô tô con (nhãn hiệu Mitsubishi Xpander, xe mới mua) chưa có biển số, chở 3 người lưu thông trên đường thì xảy ra tai nạn đối đầu với xe ben BKS 51D-396.74.

Chiếc xe 7 chỗ mới mua bị dập nát hoàn toàn - Ảnh: báo Người Lao Động

Dẫn theo nguồn tin từ báo Người Lao Động, cú tông mạnh đến mức hất văng xe 7 chỗ vào lề, đầu xe dẹp búm, biến dạng. 2 người ngồi trên xe này là anh Nguyễn Đức Hùng (33 tuổi), Võ Văn Thi (36 tuổi, cùng ngụ xã Đồng Kho, huyện Tánh Linh) tử vong tại chỗ, người còn lại là Trần Phước Hải (sinh năm 1995, ngụ xã Đức Bình) bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu.

Vu tai nạn khiến phần đầu ôtô con biến dạng, người ngồi trong xe bị mắc kẹt. Nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ và CSGT huyện Tánh Linh đã đến hiện trường sử dụng máy kích thủy lực để đẩy phần khung xe ra và đưa người ra ngoài...

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

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