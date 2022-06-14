Liên quan đến vụ xe giường nằm gặp tai nạn dẫn đến 4 người tử vong thương tâm, mới đây danh tính nạn nhân đã được lực lượng chức năng tiết lộ.

Theo nguồn tin từ Zing News, đêm ngày 13/6, xe khách biển số 37B lưu thông trên quốc lộ 1 tuyến Hà Nội - Nghệ An. Tới Km265+570 thuộc phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, xe này xảy ra va chạm với xe máy đi từ đường nhánh ra quốc lộ.

Sau cú va chạm, xe giường nằm lật ngang ven đường. Ngoài ra, một biển báo và một cột đèn chiếu sáng bị tông gãy đổ. Chi cục quản lý đường bộ I.6, Tổng cục đường bộ Việt Nam, cho hay bước đầu xác định có 4 người tử vong và 5 người khác bị thương đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Zing News

Dẫn theo nguồn tin từ báo VOV, mới đây Công an tỉnh Ninh Bình thông tin chính thức công khai danh tính của những nạn nhân. Cụ thể, 4 người chết gồm Vũ Minh Tam - SN 1952, ở phường Nam Bình, TP Ninh Bình; Phan Uy Vũ, SN 2010; Nguyễn Tất Ngà, SN 2002 và Nguyễn Tài Thái, SN 2000 - đều ở Đô Lương, Nghệ An.

5 người bị thương gồm: Lê Đức Hảo, SN 2003; Hoàng Tiến Thạch, SN 2000; Nguyễn Quốc Nhàn, SN 1977 ở Đô Lương, Nghệ An: Vũ Thị Lơn, SN 1942; Vũ Thị Lan, SN 1959 ở Yên Thành, Nghệ An; ngoài ra có 2 phương tiện, 1 cột đèn chiếu sáng và 1 cột đèn tín hiệu hư hỏng.

Vụ tai nạn đã cướp đi sinh mạng của 4 người - Ảnh: báo VOV

Hiện công an thành phố Ninh Bình đã khám nghiệm hiện trường và đang làm việc với các cá nhân liên quan. Qua kiểm tra, ông Nguyễn Ngọc Sáng (lái xe khách) không có nồng độ cồn trong cơ thể.

Công an thành phố Ninh Bình vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

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