Theo lời khai của Thái, sau cuộc nhậu ở quận Bình Tân, TP.HCM, nạn nhân rủ mua ma túy về chơi, không được chấp nhận nên nảy sinh mâu thuẫn nên dẫn đến vụ việc thương tâm trên.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động ngày 1/8, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đang phối hợp với Công an quận Bình Tân lấy lời khai Nguyễn Quốc Thái (SN 1988, ngụ quận Bình Tân) để làm rõ hành vi đâm chết người của Thái.

Nguyễn Quốc Thái khai có mối quen hệ bạn bè với Huỳnh Trương Hoàng Nhi (SN 1994, ngụ quận Bình Tân). Rạng sáng 31/7, Nhi đi ngang phòng trọ của Thái trên đường Bùi Tư Toàn, phường An Lạc (quận Bình Tân) rủ Thái nhậu.

Sau cuộc nhậu, Nhi nói với Thái đi mua ma túy về chơi. Thái không đồng ý, yêu cầu Nhi về nhà nên cả hai xảy ra mâu thuẫn. Nhi đánh Thái rồi bỏ về.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Pháp Luật TP.HCM, Nhi được cho là bực tức, đánh Thái và được bạn can ngăn nên ai về nhà nấy. Chưa hả giận, Nhi liền gọi nhóm ba người tới tìm Thái để nói chuyện. Khi đến nơi, Nhi dùng gạch ném vào nhà gây hư hỏng và yêu cầu mở cửa.

Lúc này, vợ của Thái đến mở cửa thì bị Nhi dùng tay kéo ra ngoài làm người này té ngã xuống đường. Nạn nhân lao vào nhà đánh Thái và dùng tay đánh vào đầu, mặt nên Thái bỏ chạy vào bếp, lấy con dao tấn công ngược lại.

Bị đâm, Nhi bỏ chạy ra ngoài la lên "tao bị đâm rồi" và được bạn đưa đi cấp cứu nhưng tử vong do vết thương quá nặng.

Sau khi gây án, Thái đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi .

Hiện vụ việc đang được Công an quận Bình Tân điều tra, làm rõ.

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