TP.HCM: Va chạm mạnh với ô tô bán tải, 2 người phụ nữ tử vong tại chỗ, 1 cháu bé bị thương nặng

Xã hội 01/08/2022 09:18

Nghe tiếng va chạm mạnh, người dân chạy ra kiểm tra thì tá hỏa nhìn thấy hiện trường nhiều mảnh vỡ của các xe máy, ô tô bán tải và 2 thi thể nằm bất động trên đường cùng 1 cháu bé bị thương nặng.

Theo thông tin từ Zing News khoảng 20h ngày 31/7, ôtô bán tải mang biển số 51D-289.96 chạy trên quốc lộ 1, hướng ngã tư An Sương đi vòng xoay An Lạc.

TP.HCM: Va chạm mạnh với ô tô bán tải, 2 người phụ nữ tử vong tại chỗ, 1 cháu bé bị thương nặng - Ảnh 1
Hiện trường nơi xảy ra vụ tai tạn thương tâm - Ảnh: Zing News

Khi đến khu vực gầm cầu tỉnh lộ 10B, ô tô xảy ra va chạm với xe máy BKS 84K3 - 5950, trên xe có 3 người gồm 2 phụ nữ (hơn 30 tuổi) và một trẻ nhỏ (khoảng 13 tháng tuổi).

Theo thông tin từ báo VietNamNet, người dân cho biết, họ nghe tiếng va chạm mạnh. Khi người dân chạy ra kiểm tra, họ phát hiện xe máy ngã nhào trước ô tô bán tải, 2 người chết, cháu bé bị thương nặng.

Đội CSGT An Lạc (Phòng PC08) và lực lượng chức năng quận Bình Tân đã đến lấy lời khai nhân chứng, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân tai nạn.

TP.HCM: Va chạm mạnh với ô tô bán tải, 2 người phụ nữ tử vong tại chỗ, 1 cháu bé bị thương nặng - Ảnh 2
Lực lượng chức năng có mặt để tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn này - Ảnh: Báo VietNamNet

Sau tai nạn, người dân hỗ trợ đưa cháu bé bị thương vào bệnh viện cấp cứu và gọi báo lực lượng chức năng.

Đội CSGT An Lạc (PC08) Công an TP.HCM tới bảo vệ hiện trường, phần luồng giao thông. 

Phía Công an quận Bình Tân cũng đến xử lý hiện trường, lấy lời khai những người liên quan, trích xuất camera an ninh tại khu vực để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng này.

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