Theo xác minh của cơ quan công an, khoảng 21h ngày 27/7, ông B. đưa con gái ruột là Đ.N.T. (11 tuổi, bị hóc xương cá) đến bệnh viện nhân dân Gia Định, để khám và điều trị.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, liên quan đến vụ bác sĩ ở bệnh viện Nhân dân Gia Định bị hành hung, ngày 29/7, Công an quận Bình Thạnh, TPHCM đã mời ông Đ.Q.B (SN 1982, ngụ quận Bình Thạnh) đến làm việc.

Qua thăm khám, sức khỏe bé T. bình thường, nuốt nước bọt được, đau nhẹ. Bé gái được chuyển cho một bác sĩ khác để kiểm tra lại tình trạng bệnh và kết quả chẩn đoán: chỉ bị đau cổ nhẹ, sức khỏe bình thường, bác sĩ chỉ định bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng để nội soi và gắp xương (nếu có dị vật).

Tại khoa cấp cứu của bệnh viện, bé T. được điều dưỡng đưa đến cho bác sĩ N.H.T.A. (SN 1997, ngụ quận 1) thăm khám bên ngoài, dùng tay sờ cổ.

Thời điểm này, ông Đ.Q.B chờ bên ngoài khoảng 10 phút, không thấy bác sĩ điều trị nên đã đến quầy hồ sơ gặp bác sĩ P.H.T (sinh năm 1989, ngụ TP Đà Nẵng) - trưởng ca trực của khoa cấp cứu bệnh viện nhân dân Gia Định, đang ngồi xem phim XQ, CT để điều trị bệnh nhân cấp cứu nặng.

Tại đây, ông B. đã quát tháo, dùng những lời lẽ nặng lời cho rằng cấp cứu chậm và yêu cầu bác sĩ cho gắp xương ngay hoặc phải cho chuyển tuyến.

Bác sĩ T. trả lời: “Hiện tại bé vào có bác sĩ khám rồi, hiện không có khó thở, không suy hô hấp, không khóc la, có thể chờ để bác sĩ tai mũi họng nội soi gắp xương”.

Ngay lập tức, ông B. đã dùng tay bóp mạnh vào vùng cổ của bác sĩ T. đẩy bác sĩ này lùi 3,4 bước chân rồi té ngã, dựa lưng vào tường và được nhân viên y tế cùng bảo vệ bệnh viện can ngăn.

Sau đó, ông B. tiếp tục quát tháo, đe dọa bác sĩ T. rồi đưa con gái đến Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) để chữa trị.

Ở bệnh viện Nhi đồng 2, bác sĩ khám chuyên khoa đã chẩn đoán tình trạng bé T. bị đau cổ nhẹ, sức khỏe bình thường, không thấy dị vật nên cho về nhà theo dõi. Hiện tại sức khỏe của bé T. hoàn toàn bình thường.

Tại cơ quan công an, ông Đ.Q.B đã thừa nhận hành vi của mình và nhận thức đây là việc làm sai trong phút giây nóng giận thiếu kiểm soát.

Ông B. cho biết, do lo lắng cho tình trạng của con gái nên đã tranh cãi với bác sĩ và dẫn đến việc dùng tay bóp cổ bác sĩ T. kèm những lời nói đe dọa.

Theo thông tin từ báo Công An Nhân Dân, quá trình làm việc, ông B. nhận thức rõ bác sĩ T. đang làm nhiệm vụ cấp cứu, có yêu cầu ông B. đợi từ 30 phút đến 60 phút sẽ có bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng gắp dị vật cho bé gái nhưng ông này không nghe theo mà dùng vũ lực tấn công bác sĩ T.

Ông B. tại cơ quan điều tra - Ảnh: Báo Công An Nhân Dân

Hành vi của ông B. đã cản trở hoạt động cấp cứu điều trị bệnh nhân của bác sĩ T. và ca trực của khoa cấp cứu, ảnh hưởng đến tâm lý, uy tín của bác sĩ T. và ca trực cấp cứu trong đêm 27/7. Tại thời điểm trên, tại phòng cấp cứu đang có 23 bệnh nhân.

Làm việc với công an, ông B. cho biết vô cùng ân hận. “Tôi xin lỗi bác sĩ, nhân viên y tế tại bệnh viện cùng cộng đồng mạng và rất mong được tha thứ để có cơ hội sửa chữa sai lầm, tiếp tục nuôi con gái”- ông B. nói.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh, TPHCM đang tiếp tục củng cố tài liệu chứng cứ, nếu đủ cơ sở sẽ tiến hành khởi tố vụ án xử lý theo quy định của pháp luật.