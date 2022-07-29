Công an quận Hà Đông đã tạm giữ Hà Thanh Hưng đồng thời làm các xét nghiệm liên quan đến nồng độ cồn và ma túy đối với nam tài xế. Theo báo cáo ban đầu của Ban An toàn giao thông Hà Nội, tài xế trên âm tính với ma túy và không ghi nhận có nồng độ cồn trong cơ thể.

Theo thông tin từ Zing News, liên quan vụ tai nạn liên hoàn tại nút giao Ngô Thì Nhậm (Hà Đông, Hà Nội), lực lượng chức năng đã bước đầu xác định nguyên nhân là tài xế xe Santa Fe - Hà Thanh Hưng (sinh năm 1977, ở Yên Bái, tạm trú tại phường La Khê, quận Hà Đông) không làm chủ tốc độ dẫn đến tai nạn.

Một số nạn nhân còn sống sót đã kể lại giây phút kinh hoàng khiến nhiều người không khỏi phần xót xa.

Theo thống kê của cơ quan chức năng, vụ tai nạn khiến một người tử vong, một người bị gãy chân được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, 4 người khác bị thương nhẹ. Nạn nhân tử vong là M.T.T.T. (sinh năm 1976, ở La Khê, Hà Đông, Hà Nội). Bốn nạn nhân bị thương nhẹ đều ra viện vào khoảng 22h cùng ngày. Ngoài ra, 4 ôtô, 5 xe máy và một xe điện trong tình trạng hư hỏng sau vụ tai nạn.

Trước đó theo thông tin từ báo Pháp Luật TP.HCM, vụ tai nạn xảy ra vào tối ngày 28/7, trên đường Ngô Thì Nhậm, quận Hà Đông, TP.Hà Nội. Một số nhân chứng cho biết, thời điểm này chiếc xe Hyundai Santa Fe 7 chỗ đã mất lái, tông liên hoàn nhiều xe máy đang lưu thông trên đường.

Người dân hỗ trợ những người bị thương - Ảnh: Zing News

Chưa dừng lại, chiếc xe này tiếp tục lao về phía trước và bị chặn lại bởi một ô tô biển đỏ. Ngay sau đó đại diện CSGT số 7, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, sau đó đã cử lực lượng xuống hiện trường để phối hợp phân luồng giao thông, bảo vệ hiện trường.

“Vụ việc đang được công an quận Hà Đông thụ lý, để điều tra làm rõ nguyên nhân”- vị đại diện này nói.