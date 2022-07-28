Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đang phối hợp với đơn vị liên quan làm rõ nguyên nhân vụ người đàn ông 46 tuổi tử vong khi rơi từ tầng 6 tòa nhà trên phố Đê La Thành.

Theo thông tin từ báo VTV News chiều ngày 28/7, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đang điều tra, làm rõ nguyên nhân một nam thợ xây rơi từ tầng 6 công trình xuống đất, tử vong tại chỗ.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 10h cùng ngày tại tòa nhà thuộc Công ty Licogi 20 tại số 61E, ngõ 879 Đê La Thành (phường Láng Thượng, quận Đống Đa).

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Zing News

Nạn nhân được xác định là ông N.V.S. (46 tuổi, trú xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình).

Theo thông tin từ Zing News sáng cùng ngày, ông S. cùng nhóm công nhân xây dựng nhận nhiệm vụ thi công, cải tạo tòa nhà thuộc Công ty Licogi 20. Đến khoảng 10h, trong lúc đang đỡ vật liệu được đưa lên tại tầng 6 công trình thì ông S. bất ngờ ngã xuống đất.

Sau khi xảy ra sự việc, nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu. Tuy nhiên, ông S. không qua khỏi.

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