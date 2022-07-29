Động thái trên được thực hiện sau khi xảy ra vụ việc bé gái 7 tuổi ở xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú, bị cha dượng đánh đập dã man. Vụ án đã được Cơ quan CSĐT Công an huyện Đồng Phú khởi tố, bắt tạm giam bị can để điều tra.

Theo thông tin từ Zing News ngày 29/7, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền yêu cầu cơ quan, ban ngành tăng cường công tác phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp xử lý nghiêm để răn đe tổ chức, cá nhân có hành vi bạo lực xâm hại trẻ em, đồng thời báo cáo kết quả can thiệp, hỗ trợ về UBND tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, trước ngày 4/8.

Người đứng đầu UBND tỉnh Bình Phước yêu cầu UBND huyện Đồng Phú thực hiện ngay các biện pháp hỗ trợ, can thiệp, giúp đỡ đối cháu L.Y.D. (7 tuổi, quê Nghệ An) để hạn chế thấp nhất các di chứng thể chất, tâm lý, tạo điều kiện để em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh.

Bà Hiền giao Công an tỉnh Bình Phước phải nắm tình hình, khẩn trương điều tra xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi hành hạ, xâm hại trẻ em, đồng thời thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và vi phạm pháp luật về trẻ em.

“Công an tỉnh phải đảm bảo 100% tin báo, tố giác về tội phạm xâm hại trẻ em được tiếp nhận, giải quyết kịp thời, khách quan, xử lý nghiêm theo quy định, tuyệt đối không để kéo dài, gây phức tạp về an ninh trật tự”, bà Hiền chỉ đạo.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước đề nghị TAND, VKSND tỉnh phối hợp với cơ quan điều tra trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh các vụ án, vụ việc có liên quan đến hành vi hành hạ, xâm hại trẻ em.

Trước đó, theo nguồn tin từ báo Tuổi Trẻ ngày 29/7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đồng Phú (tỉnh Bình Phước) cho hay đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Trần Thanh Tú (23 tuổi, ngụ ấp Đồng Tân, xã Tân Hòa) để điều tra về hành vi "hành hạ con".

Trên người bé D. đầy rẫy những vết thương - Ảnh: Zing News

Cơ quan điều tra cũng ra quyết định khởi tố bị can đối với Lầu Y Lầu (25 tuổi), thực hiện biện pháp ngăn chặn cấm rời khỏi nơi cư trú (do đối tượng đang mang thai, nuôi con nhỏ) để điều tra.

Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đã được Viện Kiểm sát nhân dân phê chuẩn.

Theo điều tra ban đầu, năm 2020, Tú kết hôn cùng chị Lầu Y Lầu và sống chung với nhau tại ấp Đồng Tân. Đến tháng 2-2022, Lầu đón cháu L.Y.D. (7 tuổi, con riêng của Lầu) từ tỉnh Nghệ An vào sống chung.

Bé gái hiện đang được chăm sóc sức khỏe tại bệnh viện - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Tuy nhiên, từ đầu tháng 7 đến nay, bé D. lười ăn, hay đổ cơm đi và thường nghịch đồ dùng cá nhân của Tú. Do bực tức, hai vợ chồng Tú và Lầu nhiều lần đánh bé D..

Chiều 27/7, hàng xóm của Tú phát hiện trên người D. có nhiều vết bầm tím, trầy xước nên trình báo công an. Tại trụ sở Công an xã Tân Hòa (huyện Đồng Phú), hai vợ chồng Tú đã thừa nhận hành vi của mình.