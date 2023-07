Động thái trên được thực hiện sau khi xảy ra vụ việc bé gái 7 tuổi ở xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú, bị cha dượng đánh đập dã man. Vụ án đã được Cơ quan CSĐT Công an huyện Đồng Phú khởi tố, bắt tạm giam bị can để điều tra.

Nghi phạm Trần Thanh Tú tại cơ quan điều tra - Ảnh: Zing News

Người đứng đầu UBND tỉnh Bình Phước yêu cầu UBND huyện Đồng Phú thực hiện ngay các biện pháp hỗ trợ, can thiệp, giúp đỡ đối cháu L.Y.D. (7 tuổi, quê Nghệ An) để hạn chế thấp nhất các di chứng thể chất, tâm lý, tạo điều kiện để em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp xử lý nghiêm để răn đe tổ chức, cá nhân có hành vi bạo lực xâm hại trẻ em, đồng thời báo cáo kết quả can thiệp, hỗ trợ về UBND tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, trước ngày 4/8.