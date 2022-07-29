Thông tin mới vụ bé gái 7 tuổi bị cha dượng đánh đập chi chít vết thương

Xã hội 29/07/2022 15:36

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước yêu cầu cơ quan công tố vào cuộc xử lý nghiêm vụ hành hạ, xâm hại trẻ em để làm gương nhằm tránh xảy ra những vụ tương tự.

Theo thông tin từ Zing News ngày 29/7, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền yêu cầu cơ quan, ban ngành tăng cường công tác phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em.

Động thái trên được thực hiện sau khi xảy ra vụ việc bé gái 7 tuổi ở xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú, bị cha dượng đánh đập dã man. Vụ án đã được Cơ quan CSĐT Công an huyện Đồng Phú khởi tố, bắt tạm giam bị can để điều tra.

Thông tin mới vụ bé gái 7 tuổi bị cha dượng đánh đập chi chít vết thương - Ảnh 1
Nghi phạm Trần Thanh Tú tại cơ quan điều tra - Ảnh: Zing News

Người đứng đầu UBND tỉnh Bình Phước yêu cầu UBND huyện Đồng Phú thực hiện ngay các biện pháp hỗ trợ, can thiệp, giúp đỡ đối cháu L.Y.D. (7 tuổi, quê Nghệ An) để hạn chế thấp nhất các di chứng thể chất, tâm lý, tạo điều kiện để em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp xử lý nghiêm để răn đe tổ chức, cá nhân có hành vi bạo lực xâm hại trẻ em, đồng thời báo cáo kết quả can thiệp, hỗ trợ về UBND tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, trước ngày 4/8.

Bà Hiền giao Công an tỉnh Bình Phước phải nắm tình hình, khẩn trương điều tra xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi hành hạ, xâm hại trẻ em, đồng thời thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và vi phạm pháp luật về trẻ em.

“Công an tỉnh phải đảm bảo 100% tin báo, tố giác về tội phạm xâm hại trẻ em được tiếp nhận, giải quyết kịp thời, khách quan, xử lý nghiêm theo quy định, tuyệt đối không để kéo dài, gây phức tạp về an ninh trật tự”, bà Hiền chỉ đạo.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước đề nghị TAND, VKSND tỉnh phối hợp với cơ quan điều tra trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh các vụ án, vụ việc có liên quan đến hành vi hành hạ, xâm hại trẻ em.

Trước đó, theo nguồn tin từ báo Tuổi Trẻ ngày 29/7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đồng Phú (tỉnh Bình Phước) cho hay đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Trần Thanh Tú (23 tuổi, ngụ ấp Đồng Tân, xã Tân Hòa) để điều tra về hành vi "hành hạ con".

Thông tin mới vụ bé gái 7 tuổi bị cha dượng đánh đập chi chít vết thương - Ảnh 2
Trên người bé D. đầy rẫy những vết thương - Ảnh: Zing News

Cơ quan điều tra cũng ra quyết định khởi tố bị can đối với Lầu Y Lầu (25 tuổi), thực hiện biện pháp ngăn chặn cấm rời khỏi nơi cư trú (do đối tượng đang mang thai, nuôi con nhỏ) để điều tra.

Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đã được Viện Kiểm sát nhân dân phê chuẩn.

Theo điều tra ban đầu, năm 2020, Tú kết hôn cùng chị Lầu Y Lầu và sống chung với nhau tại ấp Đồng Tân. Đến tháng 2-2022, Lầu đón cháu L.Y.D. (7 tuổi, con riêng của Lầu) từ tỉnh Nghệ An vào sống chung.

Thông tin mới vụ bé gái 7 tuổi bị cha dượng đánh đập chi chít vết thương - Ảnh 3
Bé gái hiện đang được chăm sóc sức khỏe tại bệnh viện - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Tuy nhiên, từ đầu tháng 7 đến nay, bé D. lười ăn, hay đổ cơm đi và thường nghịch đồ dùng cá nhân của Tú. Do bực tức, hai vợ chồng Tú và Lầu nhiều lần đánh bé D..

Chiều 27/7, hàng xóm của Tú phát hiện trên người D. có nhiều vết bầm tím, trầy xước nên trình báo công an. Tại trụ sở Công an xã Tân Hòa (huyện Đồng Phú), hai vợ chồng Tú đã thừa nhận hành vi của mình.

Vụ bé gái 7 tuổi nghi bị bạo hành ở Bình Phước: Bắt tạm giam cha dượng

Vụ bé gái 7 tuổi nghi bị bạo hành ở Bình Phước: Bắt tạm giam cha dượng

Cơ quan CSĐT Công an huyện Đồng Phú (Bình Phước) vừa khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với người cha dượng trong vụ bé gái 7 tuổi nghi bị bạo hành với nhiều vết thương trên người.

Xem thêm
Từ khóa:   bé gái 7 tuổi bạo hành bé gái Bình Phước

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 17 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 17 phút trước
Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Dinh dưỡng 1 giờ 7 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Tâm sự gia đình 2 giờ 7 phút trước
Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Tâm sự gia đình 3 giờ 7 phút trước
Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Tâm sự tình yêu 4 giờ 7 phút trước
Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Tâm sự gia đình 5 giờ 7 phút trước
Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Tâm sự 6 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?