Vụ bé gái 7 tuổi nghi bị bạo hành ở Bình Phước: 'Những vết thương trên người bé nói là do cha dượng và mẹ đánh'

Xã hội 28/07/2022 17:53

Liên quan đến vụ bé gái 7 tuổi nghi bị bạo hành, bước đầu cơ quan chức năng xác định, nạn nhân mới từ quê vào Bình Phước để ở với mẹ và cha dượng được vài ngày.

Theo thông tin từ VietNamNet, liên quan đến vụ việc bé gái 7 tuổi ở Bình Phước được phát hiện bầm tím cơ thể, nghi bị bạo hành, lãnh đạo Trung tâm y tế huyện Đồng Phú chiều ngày 28/7 cho hay, đơn vị đã tiếp nhận và đang theo dõi sức khỏe cho bé. Được biết, bé gái này là L.Y.D. (7 tuổi, quê Nghệ An, ngụ tại xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước).

Vụ bé gái 7 tuổi nghi bị bạo hành ở Bình Phước: 'Những vết thương trên người bé nói là do cha dượng và mẹ đánh' - Ảnh 1
Vết bầm tím trên cơ thể nạn nhân - Ảnh: VietNamNet

Theo Trung tâm y tế huyện Đồng Phú, đơn vị tiếp nhận bệnh nhi trong tình trạng chấn thương phần mềm, có nhiều vết bầm tím toàn thân, trong đó có một số bộ phận trên cơ thể có vết trầy da mới. Bệnh nhi D. đang được các bác sĩ theo dõi sức khỏe tại Khoa ngoại chấn thương. 

Bước đầu cơ quan chức năng xác định bé D. mới từ quê vào Bình Phước để ở với mẹ là chị Lầu Y Lầu (25 tuổi) và cha dượng là Trần Thanh Tú (23 tuổi).

Vụ bé gái 7 tuổi nghi bị bạo hành ở Bình Phước: 'Những vết thương trên người bé nói là do cha dượng và mẹ đánh' - Ảnh 2
Huyện đoàn, Hội đồng đội huyện Đồng Phú vừa xuống thăm hỏi, động viên, hỗ trợ bé 3 triệu đồng tiền mặt và mua đồ dùng, quần áo cho cháu - Ảnh: Thanh Niên

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, chị Trần Phạm Thị Phương Thảo, Phó bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội huyện Đồng Phú cho biết, Huyện đoàn, Hội đồng đội huyện vừa xuống thăm hỏi, động viên, hỗ trợ bé 3 triệu đồng tiền mặt và mua đồ dùng, quần áo cho cháu L.Y.D. khi cháu đang được điều trị tại Trung tâm y tế huyện Đồng Phú.

"Qua thăm hỏi, bé L.Y.D. cho biết mình là con riêng của mẹ. Trước đó ở với bà nội ngoài Nghệ An, chỉ mới vào ở với mẹ ruột và cha dượng vài tháng gần đây. Những vết thương trên người bé nói là do cha dượng và mẹ đánh” -  chị Phương Thảo chia sẻ.

Cũng theo chị Phương Thảo, bé D. rất ngoan ngoãn, tự giác chào cô, chú khi đến thăm, hỏi gì cũng dạ, thưa rất lễ phép. Hiện bé không được đi học, không có giấy tờ, chưa được nhập hộ khẩu cùng gia đình.

Cơ quan chức năng H.Đồng Phú hiện vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc bé gái 7 tuổi bị bạo hành để xử lý theo quy định của pháp luật.

Vụ bé gái 7 tuổi nghi bị bạo hành ở Bình Phước: 'Những vết thương trên người bé nói là do cha dượng và mẹ đánh' - Ảnh 3
Bé L.Y.D. hồn nhiên, vui vẻ nhận quà từ các anh chị bên Hội đồng đội H.Đồng Phú dù trên người đang có nhiều vết thương vì bị đánh đập - Ảnh: Thanh Niên

Trước đó, theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, chiều 27/7, chị T.O. (hàng xóm bé D.) qua thăm thì phát hiện trên người bé gái có nhiều vết bầm tím. Nghi bé bị bạo hành, chị O. đã đưa bé D. về nhà mình và trình báo công an.

Nhận được tin báo, UBND xã Tân Hòa đã chỉ đạo các cơ quan chức năng đến đón bé D. đưa về trụ sở làm việc. Lúc này, trên người bé D. có nhiều vết bầm tím từ cổ đến chân, các vết thương cũ và mới đan xen. Ngay sau đó công an đã mời mẹ và cha dượng của cháu D. lên làm việc, đồng thời đưa bé vào bệnh viện tổ chức giám định và điều trị.

Thương tâm bé gái 14 tuổi rơi xuống cống mất tích, em trai liều mình cứu chị nhưng bất thành

Thương tâm bé gái 14 tuổi rơi xuống cống mất tích, em trai liều mình cứu chị nhưng bất thành

Mới đây, Công an xã Việt Tiến, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng cho biết, đang phối hợp tích cực tìm kiếm một bé gái sinh năm 2008 rơi xuống cống thủy lợi Ba Đồng, em trai dù nhảy xuống cứu nhưng vẫn bất thành.

Xem thêm
Từ khóa:   Bé gái 7 tuổi ở Bình Phước bị bạo hành bé gái bị bạo hành

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Tâm sự 2 giờ 4 phút trước
Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Dinh dưỡng 3 giờ 34 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Tâm sự gia đình 4 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?