Theo Trung tâm y tế huyện Đồng Phú, đơn vị tiếp nhận bệnh nhi trong tình trạng chấn thương phần mềm, có nhiều vết bầm tím toàn thân, trong đó có một số bộ phận trên cơ thể có vết trầy da mới. Bệnh nhi D. đang được các bác sĩ theo dõi sức khỏe tại Khoa ngoại chấn thương.

Theo thông tin từ VietNamNet, liên quan đến vụ việc bé gái 7 tuổi ở Bình Phước được phát hiện bầm tím cơ thể, nghi bị bạo hành , lãnh đạo Trung tâm y tế huyện Đồng Phú chiều ngày 28/7 cho hay, đơn vị đã tiếp nhận và đang theo dõi sức khỏe cho bé. Được biết, bé gái này là L.Y.D. (7 tuổi, quê Nghệ An, ngụ tại xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước).

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, chị Trần Phạm Thị Phương Thảo, Phó bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội huyện Đồng Phú cho biết, Huyện đoàn, Hội đồng đội huyện vừa xuống thăm hỏi, động viên, hỗ trợ bé 3 triệu đồng tiền mặt và mua đồ dùng, quần áo cho cháu L.Y.D. khi cháu đang được điều trị tại Trung tâm y tế huyện Đồng Phú.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định bé D. mới từ quê vào Bình Phước để ở với mẹ là chị Lầu Y Lầu (25 tuổi) và cha dượng là Trần Thanh Tú (23 tuổi).

"Qua thăm hỏi, bé L.Y.D. cho biết mình là con riêng của mẹ. Trước đó ở với bà nội ngoài Nghệ An, chỉ mới vào ở với mẹ ruột và cha dượng vài tháng gần đây. Những vết thương trên người bé nói là do cha dượng và mẹ đánh” - chị Phương Thảo chia sẻ.

Cũng theo chị Phương Thảo, bé D. rất ngoan ngoãn, tự giác chào cô, chú khi đến thăm, hỏi gì cũng dạ, thưa rất lễ phép. Hiện bé không được đi học, không có giấy tờ, chưa được nhập hộ khẩu cùng gia đình.

Cơ quan chức năng H.Đồng Phú hiện vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc bé gái 7 tuổi bị bạo hành để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bé L.Y.D. hồn nhiên, vui vẻ nhận quà từ các anh chị bên Hội đồng đội H.Đồng Phú dù trên người đang có nhiều vết thương vì bị đánh đập - Ảnh: Thanh Niên

Trước đó, theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, chiều 27/7, chị T.O. (hàng xóm bé D.) qua thăm thì phát hiện trên người bé gái có nhiều vết bầm tím. Nghi bé bị bạo hành, chị O. đã đưa bé D. về nhà mình và trình báo công an.

Nhận được tin báo, UBND xã Tân Hòa đã chỉ đạo các cơ quan chức năng đến đón bé D. đưa về trụ sở làm việc. Lúc này, trên người bé D. có nhiều vết bầm tím từ cổ đến chân, các vết thương cũ và mới đan xen. Ngay sau đó công an đã mời mẹ và cha dượng của cháu D. lên làm việc, đồng thời đưa bé vào bệnh viện tổ chức giám định và điều trị.