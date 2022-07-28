Trước đó, hình ảnh bé gái khoảng 7 tuổi với nhiều vết thương khắp cơ thể được một người dân đăng lên Facebook cá nhân và nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Theo thông tin từ báo Bình Phước Online, ngày 28/7, Công an xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước đã mời người thân gia đình bé gái khoảng 7 tuổi ngụ ấp Đồng Tân, xã Tân Hòa để xác minh, làm rõ những vết thương trên người cháu bé.

Trước đó, hình ảnh bé gái khoảng 7 tuổi với nhiều vết thương khắp cơ thể được một người dân đăng lên Facebook cá nhân và nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Hình ảnh những vết thương trên người cháu bé - Ảnh: báo Bình Phước Online

Theo thông tin từ Thanh Niên, chị O.T. (ngụ xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú) xác nhận những hình ảnh đăng tải là của bé gái khoảng 7 tuổi, ở cạnh nhà chị tại ấp Đồng Tân, xã Tân Hòa.

Chị O. cho biết, gia đình cháu bé ở gần nhà mình. Chiều 27/7, khi đi chợ về, chị mua và mang trái cây qua cho bé ăn nhưng không thấy ba mẹ bé ở nhà. Khi vô nhà, chị bất ngờ phát hiện trên cơ thể bé có nhiều vết thương trên người. Nghi ngờ bé gái bị đánh đập, bạo hành, chị O.T. trình báo công an.

Đại diện lãnh đạo UBND xã Tân Hòa xác nhận có sự việc một bé gái bị đánh với nhiều vết thương trên người."Hiện vụ việc mới xảy ra, chúng tôi đang kiểm tra, xem xét và đưa bé đi viện, sẽ báo lại thông tin sau" - lãnh đạo xã UBND Tân Hòa cho biết.

Vụ bé gái nghi bị bạo hành với nhiều thương tích trên người đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bé gái 2 tuổi đa chấn thương do bị 2 bảo mẫu bạo hành đã được xuất viện Ngày 18/7 vừa qua, Công an TP. Đà Lạt đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam 2 bảo mẫu bạo hành bé gái.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-be-gai-7-tuoi-nghi-bi-bao-hanh-voi-nhieu-vet-thuong-tren-nguoi-o-binh-phuoc-co-quan-chuc-nang-len-tieng-486542.html